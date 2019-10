Dl fisco : Gualtieri e Bonafede - ‘sale a 8 anni pena per dichiarazione fraudolenta’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Trova spazio nel dl fisco l’inasprimento delle pene per i grandi evasori. “Nel testo – spiega il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del Cdm- c’è il riferimento, nero su bianco, alla dichiarazione fraudolenta: le pene vengono portate ad otto anni”. In altre parole, “siamo d’accordo sul fatto che deve esserci il carcere per i grandi evasori, ma si ...

Manovra : Conte e Gualtieri - dl fisco e l. bilancio approvati salvo intese : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Il decreto fiscale e la legge di bilancio "sono stati approvati salvo intese", mentre il Documento programmatico di bilancio "è già stato inviato a Bruxelles". Lo spiegano, subito dopo il Cdm, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

fisco : sms Conte a Gualtieri - 'coraggio su lotta a evasione o inutile andare avanti' : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Caro, sull'evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…". Comincia così l'sms, riportato dal Corriere.it, con cui Giuseppe Conte ha spronato il ministro dell'Economia e i tecnici del Mef a raschiare il fondo del barile e scovare i soldi necessari per chiudere in tempo la manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori ...

Conte e l'sms a Gualtieri : coraggio sull'evasione o è inutile andare avanti Cosa cambia : pensioni| lavoro | fisco : Duello con Renzi che non vuole votare il decreto fiscaleAnche il M5S si oppone a «specchietti per le allodole»

fisco : Commercialisti - smentita Gualtieri chiude surreale vicenda Daspo' : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – "La smentita del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri sulla strampalata e volutamente offensiva idea del 'Daspo' per i Commercialisti mette la parola fine alle voci surreali che sono state alimentate negli ultimi giorni. Ringraziamo il Ministro, così come i numerosi esponenti politici di maggioranza e di opposizione che in questi giorni hanno preso una posizione ...

fisco : Ruocco - 'bene smentita Gualtieri su Daspo ai commercialisti' : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – "Negli scorsi giorni sono apparsi degli articoli su vari quotidiani che parlavano di 'Daspo ai commercialisti'. Sono felice che il ministro Gualtieri, abbia appena smentito, in Commissione, questa incredibile fake news". Così in una nota è il presidente della Commissione Finanze alla Camera, Carla Ruocco.

fisco : Gualtieri - 'stime gettito in linea con previsioni' : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Le "stime del gettito" fiscale "sono in linea con le previsioni, quindi sono positive". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera sulle linee programmatiche del Mef.