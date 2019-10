Dl fisco | Di Maio | ‘segnale diverso da passato | colpire pesci grossi’

Dl fisco : Di Maio - ‘carcere grandi evasori punto fermo - irrinunciabile’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il carcere ai grandi evasori: per noi questo è un punto fermo, irrinunciabile”. Lo scrive Luigi Di Maio in un post su Fb. L'articolo Dl fisco: Di Maio, ‘carcere grandi evasori punto fermo, irrinunciabile’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

fisco : Di Maio - colpire grandi evasori - no accanimento su piccoli : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Negli ultimi anni abbiamo visto uno Stato che ha sempre fatto il debole con i forti e il forte con i deboli, anche sull’evasione fiscale. Ma è troppo facile accanirsi su un commerciante o su un piccolo artigiano che si spezzano la schiena per la propria famiglia e i propri figli. Piuttosto, si pensi a colpire i grandi evasori, quelli che per anni hanno sottratto allo Stato italiano milioni e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Ottobre : Manette agli evasori - Di Maio pressa il Pd. E il dl fisco slitta : Trattative Carcere agli evasori, Di Maio s’impunta: slitta il decreto fiscale 5 Stelle – Il “capo” chiude la festa a Napoli guardando a Roma: oggi in Cdm solo il piano da spedire all’Ue di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Funeral Party. “Big assenti e contestazioni: la festa M5S è un funerale. Grillo diserta le celebrazioni per i 10 anni. La base, contraria al governo col Pd, è pronta a farsi sentire” ...

Conte : riforma fisco e carcere per evasori Di Maio : «No alla tassa sulle merendine» : L’intervento del premier alle giornate della Cgil di Lecce. Reddito di cittadinanza e Quota 100 saranno mantenuti. Gli incentivi alle imprese per new green deal

fisco : Mulè (Fi) - ‘tassare è nel DNA di Di Maio e sinistre al governo’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘Non esistono tasse etiche, esistono piuttosto tasse eretiche perché il risultato è sempre quello di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Tasse eretiche perché nascono, ad esempio, dall’incapacità di tagliare le spese e gli sprechi inutili”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé.‘Una tassa – ...