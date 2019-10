Dl fisco | Conte | ‘volevo limite contante a 1000 euro ma importante dare segnale’

Dl fisco : Conte - ‘sms? Sono stato pressante con Gualtieri ma progetto condiviso’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Devo ringraziare pubblicamente tutti i componenti delle forze di maggioranza e in particolare Gualtieri e gli staff tenici del Mef e della Ragioneria dello stato”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Speciale Tg1. E sull’sms a Gualtieri per fare ‘sponda’ sulla lotta all’evasione aggiunge: “E’ vero, l’ho mandato. Sono stato un po’ pressante… ...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Nella manovra "c'è un articolato piano -'Italia cashless'- che, senza penalizzare nessuna categoria produttiva o rendere più difficoltosa la vita ai cittadini, incentiva l'utilizzo di moneta elettronica in modo da favorire l'emersione dell'economia sommersa e realizza un piano corposo di contrasto all'evasione". Lo dice il premier Giuseppe Conte subito dopo

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Scende a 2mila euro la soglia d'uso del contante, o meglio "2mila euro nei primi due anni, quindi mille euro a partire dal terzo anno". Lo spiega il premier Giuseppe Conte subito dopo il Cdm.

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Il decreto fiscale e la legge di bilancio "sono stati approvati salvo intese", mentre il Documento programmatico di bilancio "è già stato inviato a Bruxelles". Lo spiegano, subito dopo il Cdm, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Il ministro Gualtieri ci ha informato del documento di programmazione e bilancio 2020 che invierà a Bruxelles e poi abbiamo approvato il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm.

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Caro, sull'evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…". Comincia così l'sms, riportato dal Corriere.it, con cui Giuseppe Conte ha spronato il ministro dell'Economia e i tecnici del Mef a raschiare il fondo del barile e scovare i soldi necessari per chiudere in tempo la manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Lotteremo contro l'evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta dell'azione di governo". E' il post pubblicato su Facebook dal premier Giuseppe Conte, mentre a Palazzo Chigi è in corso il Cdm che dovrà approvare il

Roma, 15 ott. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) – di Ileana Sciarramalumori tra i parlamentari M5S per l'abbassamento della soglia del tetto sui contanti, con l'asticella che passa da 3.000 a mille euro, stando all'ultima bozza del . A quanto apprende l'Adnkronos da fonti pentastellate, alcuni membri della commissione Finanze avrebbero sollevato la questione con gli esponenti 5 Stelle al governo perché la misura

Roma, 15 ott. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) – malumori tra i parlamentari M5S per l'abbassamento della soglia del tetto sui contanti, con l'asticella che passa da 3.000 a mille euro, stando all'ultima bozza del dl fiscale. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti pentastellate, alcuni membri della commissione Finanze avrebbero sollevato la questione con gli esponenti 5 Stelle al governo perché la misura