Direi a mia madre Caruana Galizia che non molleremo mai Ricordo i secondi prima

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Matthew ha visto tutto. Era con la, Daphnefino a pochidella sua morte. Ha sentito il boato, ha visto il fumo, poi la targa della sua macchina, quella fatta saltare in aria, nella quale si trovava la giornalista. Ora la vita di Matthew, il maggiore dei tre figli di, è diventata una missione: portare avanti le inchieste della.Era 16 ottobre 2017 quando una bomba piazzata nella sua automobile uccideva la cronista investigativa maltese. Per l’omicidio, sono stati arrestati tre uomini, identificati come esecutori materiali. Dei mandanti non si hanno notizie.era una giornalista scomoda. La sua inchiesta aveva scavato nei “Malta Files”, ramo dei “Panama Paper”, lo scandalo sui paradisi fiscali emerso nel 2016. E aveva svelato un volto segreto del piccolo Stato mediterraneo, sfigurato da mafie, ...

