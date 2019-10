Del perchè abbiamo bisogno di Ilaria Porceddu e della sua musica e altre cose

Auto - armi - migranti : perché?l’Europa è ostaggio Della Turchia : L’Unione europea condanna l’invasione in Siria, ma non riesce a imporre un embargo unitario sulla vendita di armi. D’altronde i rapporti fra Ue ed Ankara sono profondi, e vanno dall’industria dell’Auto al timore di un ricatto sui migranti di Erdogan

"Licenziata perché trans". La denuncia Della prof poetessa Giovanna Cristina Vivinetto : Licenziata perché transessuale. È la denuncia della poetessa Giovanna Cristina Vivinetto, fino a ieri insegnante di letteratura italiana al triennio del liceo linguistico dell’istituto paritario Kennedy di Roma, dove era stata assunta lo scorso 23 settembre.In un lungo sfogo su Facebook, la vincitrice del premio Viareggio Opera Prima per la poesia con “Dolore minimo” ha scritto: “Dopo appena due settimane di ...

Calo Del desiderio - perché accade prima nelle donne : Quando si vive una relazione molto lunga, il Calo del desiderio è sempre in agguato. Secondo fonti scientifiche, sarebbe proprio la donna ad arrendersi per prima alla pigrizia dei rapporti intimi. Secondo il British National Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles, che a oggi rappresenta il più grande studio scientifico sulla vita sessuale della coppia, sono le donne, per prime, a perdere interesse per l’intimità con il proprio partner. Lo ...

Turchia - perché il blocco alla vendita Delle armi non è un vero blocco : Si è fatto sentire in questi giorni il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a proposito della tremenda offensiva della Turchia di Erdogan contro i curdi. Ha definito un “ricatto inaccettabile” la minaccia del presidente turco di inviare in Europa 3,6 milioni di profughi siriani, mentre ha condannato l’azione militare che “rischia di compromettere la lotta al terrorismo”. Parole, a cui nelle ultime ore sono seguiti anche fatti. L’Italia è tra i ...

Perché i “medioevali” Araldi Del Vangelo ce l’hanno tanto con gli indios : Il Sinodo sull’Amazzonia procede tra qualche sbadiglio della stampa, dopo lo scoppiettante inizio polemico animato soprattutto dai contestatori della linea sinodale su temi come il celibato dei preti, che con la vita delle popolazioni indie hanno poco a che fare. C’è però una notiziola apparenteme

Fiorentina - NarDella vende la Mercafir perchè Commisso non porti lo stadio fuori Firenze : E’ un fiume in piena il nuovo patron della Fiorentina Rocco Commisso, che in pochi mesi ha prima effettuato una buona campagna acquisti, poi il proponimento che dopo l’anno di transizione, questo, la Viola lotterà per obiettivi sempre più prestigiosi, ed infine l’acquisto dei terreni a Bagno a Ripoli, dove sorgerà la nuova casa della Fiorentina. Intanto Nardella ha messo in vendita gran parte dei terreni della Mercafir proprio nella giornata di ...

Perché la regina Elisabetta ha indossato una corona più leggera per l'apertura Del Parlamento?

Il Fatto : in Val Venosta no agli autisti Del Sud Italia perché non parlano tedesco : La lista Süd-Tiroler Freiheit (Stf) ha presentato al consiglio provinciale di Bolzano un’interrogazione in cui dice no agli autisti del Sud Italia sui bus della Val Venosta. Il motivo? Non parlano tedesco e in un territorio in cui il tedesco è parlato dal 98% della popolazione questo rappresenta un problema. Lo racconta Il Fatto Quotidiano. Mesi fa, sulla linea ferroviaria che percorre la Val Venosta, le ferrovie hanno avviato i lavori di ...

L'origine Del nome Alto Adige - e perché qualcuno vuole abolirlo : Il termine Alto Adige, che il consiglio provinciale di Bolzano ha deciso di ‘cancellare per legge', è stato coniato nel 1810, quando questo territorio fu occupato dalle truppe napoleoniche e assegnato al Regno d'Italia napoleonico. Alcuni partiti sudtirolesi ritengono sia un nome ‘fascista'. Ma la sua storia è un po' più complessa. Dopo l'occupazione di questi territori, i francesi crearono qui il “Dipartimento dell'Alto Adige”, dando alla zona ...

Watch Dogs e la scelta Del set inglese - Ubisoft spiega il perchè Del cambio di location : A circa sei mesi di distanza dall'uscita di Watch Dogs Legion, è lecito domandarsi effettivamente quale sarà la qualità finale della nuova produzione di Ubisoft. Un brand che non ha bisogno di certo di presentazioni quello del colosso transalpino, che nelle sue due precedenti iterazioni ha saputo portare su schermo idee interessanti e un gameplay accattivante. Punta a superarsi quindi il publisher francese, che con Watch Dogs Legion ...

Perché ormai vedete il simbolo Della Nasa ovunque : (crediti foto: Randy Brooke/WireImage – GettyImages) Ultimamente è difficile andare in giro senza incrociare qualcuno con la felpa della Nasa. Ben lontani dall’essere astronauti o ingegneri aerospaziali, sono spesso ragazzi e ragazze, adolescenti o preadolescenti ad avere quel logo appiccicato da qualche parte. Eppure non si tratta di un marchio di vestiario qualsiasi. Non è la Nike o Gucci, è il logo della National Aeronautics and Space ...

Riparte lo shopping Della Fed - ecco perché non può farne a meno : Acquisti di Treasury per 60 miliardi al mese e iniezioni di liquidità. Washington: «Non cambia la politica monetaria», ma il mercato punta al nuovo Qe . Columbia Threadneedle: «Il bilancio Fed deve essere strutturalmente più elevato di quanto non lo sia al momento»

Sondaggi - perché votare ancora M5s? Per 3 elettori su 4 le ragioni restano il cambiamento Della politica e la lotta alla corruzione : Per quasi 3 elettori del M5s su 4 la scelta di votare i Cinquestelle restano la necessità di cambiamento nella politica e la battaglia contro la corruzione. Emerge da un Sondaggio di Demopolis condotto in occasione della celebrazione dei dieci anni del Movimento. Tra le altre motivazioni che continuano a essere maggioritarie tra chi vota i grillini ci sono la situazione economica insoddisfacente, l’impegno contro le disuguaglianze e il ...