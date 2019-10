Decreto Fiscale | ridotto a 1000 euro l' uso del contante

Manovra 2020 : ok a Legge di bilancio e Decreto Fiscale : tutte le misure inserite : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. La lunga notte della Legge di Manovra 2020 si è chiusa con il varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Un duro testa a testa tra le due anime del Governo sulle misure da inserire, sulle modalità con cui farlo: Quota 100 si o no? Limite contante scende? E poi taglio del cuneo fiscale, fondo ...

Manovra - tasse - guerra ai contanti e stangata alle partite Iva : il Decreto Fiscale di Pd e M5s : C' è una bozza di decreto fiscale. Cinquantacinque articoli. Pare essere quella "buona". Anzi no, fermi tutti. Su alcuni punti, quelli più delicati si leggono i titoli, ma mancano i contenuti. Insomma la quadra è ancora lontana da venire e al Cdm di ieri notte è arrivato un documento pieno di casell

Manovra - il governo approva ‘salvo intese’ Decreto Fiscale e legge di Bilancio : Sterilizzazione dell'aumento dell'Iva, riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori, lotta all'evasione e incentivi ai pagamenti elettronici, ulteriori fondi a sostegno delle famiglie e una serie di investimenti in materia di ambiente nell'ambito del Green new deal: ecco alcuni dei principali provvedimenti collegati alla Manovra approvati dal Consiglio dei ministri questa notte, che hanno dato il via libera a decreto fiscale e legge di ...

Decreto Fiscale - Bonus di 30 euro per i dispositivi antiabbandono : Arrivano, finalmente, i fondi per incentivare lacquisto dei dispositivi antiabbandono, che sarà obbligatorio usare a novembre, 15 giorni dopo la prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale che ne disciplina le caratteristiche tecniche. Nel cosiddetto Decreto fiscale, che dovrebbe essere approvato stasera dal consiglio dei ministri e di cui Quattroruote ha ottenuto una bozza, è infatti previsto un contributo di 30 ...

Manovra - consiglio dei ministri al via con due ore di ritardo. Sul tavolo il Documento di bilancio ma anche il Decreto fiscale : E’ iniziata a Palazzo Chigi dopo le 23, con due ore di ritardo sulla tabella di marcia, la riunione del consiglio dei ministri che deve approvare e inviare alla Commissione europea entro la mezzanotte il Documento programmatico di bilancio. Cioè la cornice della legge di bilancio per il 2020. Sul tavolo del cdm c’è però anche il decreto fiscale con le misure anti evasione e le maggiori tasse sui giochi da cui deriverà una parte delle ...

Contributo di 30 euro per i seggiolini antiabbandono nella bozza del Decreto fiscale : Il decreto fiscale prevede agevolazioni anche sotto forma di un Contributo per la somma di 30 euro, per l’acquisto di dispositivi di allarme “antiabbandono” diventati obbligatori per i seggiolini destinati ai bambini di età inferiore ai 4 anni. Lo si legge nell’ultima bozza del provvedimento. Il Contributo di 30 euro è previsto “per ciascun dispositivo acquistato fino ad esaurimento delle risorse ...

Legge di Bilancio - divisioni in maggioranza su Quota 100 e cuneo fiscale : slitta consiglio dei ministri - Decreto Fiscale rimandato : consiglio dei ministri slittato per divisioni nella maggioranza di governo. Quello che nel tardo pomeriggio sembrava essere solo un retroscena, in serata è diventato ufficialità grazie alle dichiarazioni dei rappresentanti Cgil, Cisl e Uil, che al termine dell’incontro al Mef sulla manovra hanno prima ribadito che “Quota 100 non si tocca”, per poi ammettere candidamente che sul punto “il Governo è ancora diviso e sta ...

Lotta all’evasione - nel Decreto Fiscale mancano 3 - 5 miliardi (su 7) : La strada è ancora lunga per arrivare ai 7,2 miliardi di maggiori entrate da Lotta all’evasione indicati dal Governo nella Nota di aggiornamento al Def. Dalla bozza del decreto legge fiscale collegato alla manovra il conto non arriva a superare 3,5 miliardi di euro

Tra 1000 e 1500 euro il possibile nuovo limite all'uso del contante nel Decreto fiscale : Il nuovo Decreto fiscale, il canonico atto collegato alla manovra finanziaria che reca disposizioni urgenti in materia di economia e finanza, sta per essere ultimato dal governo. Allo stato attuale il Decreto è ancora una bozza di cui il contenuto è stato già reso noto dalla nota agenzia di stampa Ansa e come calendario pare che il Decreto fiscale finirà sul tavolo del Consiglio dei Ministri lunedì prossimo. Rispetto agli ultimi anni l'atto non ...

Rottamazione ter : la bozza di Decreto Fiscale sposterebbe il pagamento al 30 novembre : Il Governo giallo- rosso guidato da Giuseppe Conte ha predisposto la prima bozza del decreto fiscale 2020. Questa contiene importanti novità che, ovviamente, dovranno essere confermate in via definitiva ma che potrebbero rappresentare una boccata d'ossigeno per molti imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti e semplici cittadini contribuenti che hanno un debito con il fisco e che, anche avendo aderito alla cosiddetta Rottamazione -ter ...