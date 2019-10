Dazi | Mattarella incontra Trump alla Casa Bianca | “Confrontiamoci | no a ritorsioni” Il

Le tensioni sui Dazi al centro dell'incontro Trump-Mattarella : Sui dazi è necessario “trovare un punto di incontro” per “evitare ritorsioni”. È il punto centrale dell’incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Unione europea - ha dichiarato Trump - deve evitare ritorsioni per i dazi Usa sulle importazioni europee da 7,5 miliardi di dollari che scatteranno dal prossimo 18 ottobre, ...

Mattarella : "I Dazi Usa? Spero non saranno attuati". Il report : "Italia quinto Paese colpito dalle misure" : L’Italia non sarà il Paese che subirà maggiormente le conseguenze dei dazi Usa. Le misure imposte da Trump colpiranno, infatti, maggiormente altri Stati. È la stima di un’analisi realizzata da Ice New York su dati delle dogane Usa relativi al 2018 proiettati sul 2019, diffusa in un comunicato del Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano. Nel report si spiega: “L’Italia sarà ...

Dazi - Mattarella : “Serve risposta unita dell’Europa. Problema che nessuno risolve da solo” : Si augura che i Dazi non vengano mai attuati, perché “si rischia una spirale che contraddirebbe lo spirito euro-atlantico”. Motivo per cui per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “serve una risposta unita dell’Unione Europea. Nessun Paese da solo può pensare di risolvere la questione Dazi”. Il Capo dello Stato, in visita ufficiale in Danimarca, parla della questione Dazi previsti dagli Stati Uniti dopo il via ...