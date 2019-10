Davvero niente male il prezzo di questa microSD Samsung Evo Plus da 128 GB

Lory Del Santo in lacrime ricorda il figlio : “Non c’è mai niente Davvero alle spalle - non possiamo dimenticare” : “È stato un anno annebbiato, è passato velocemente ma è stato come il jetlag”. Così Lory Del Santo si racconta in una lunga intervista a “Mattino Cinque”, a un anno dalla morte del figlio Loren, suicida a 19 anni. E mentre parla della sua esperienza non riesce a trattenere la commozione e le lacrime: “Ti devi sempre sentire in colpa, è colpa tua. Dovrei essere sommersa dalle colpe ma invece io ho cercato di fare tutto bene. Comunque ...