Curling – La Nazionale maschile in Svizzera per il Masters Champery 2019

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Gli azzurri impegnati nell’importante torneo interin preparazione agli Europei. Squadra femminile e giovani in raduno Parte domani inil, torneo del WorldTour a cui prende parte anche l’Italia con laguidata dall’allenatore Claudio Pescia e seguita a distanza dal direttore tecnico Ulrik Schmidt. La squadra tricolore composta da Joel Retornaz (Sporting Club Pinerolo), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Simone Gonin (Sporting Club Pinerolo) è inserita nel gruppo A della competizione, opposta alla Svezia di Edin, alla squadra norvegese di Ramsfjell, alla formazione inglese di Reed e e al team svizzero guidato da Iseli. Esordio domani alle 18 contro gli svedesi per poi tornare sul ghiaccio giovedì e venerdì; sabato in programma le ultime partite dei gironi e i quarti ...

