Cosa c' è nella manovra varata a tarda notte dal governo

Titoli e aperture : i quotidiani in edicola raccontano Cosa c'è nella bozza della manovra licenziata a notte fonda : È stata licenziata la bozza della manovra da inviare alle Unione Europea. E Quota 100 resta. Fissato intanto il tetto per le operazioni in contanti: mille euro. Ma nel frattempo sulle tasse prosegue il duello tra il premier Giuseppe Conte (“Basta diktat!” ed esorta ad una lotta più coraggiosa a chi non paga le tasse) e l'asse Renzi-Di Maio. Non c'è infine accordo sul carcere agli evasori mentre il taglio del cuneo fiscale è solo per i ...

Titoli e aperture : Cosa raccontano i giornali del vertice di maggioranza andato avanti nella notte : Ci sono ancora molti nodi da sciogliere rispetto alla manovra economica e finanziaria del Governo. Così come restano numerose anche le coperture da trovare ai provvedimenti. Tuttavia, lo scoglio più grosso che ha ora di fronte il governo, alle prese con la manovra di bilancio, sono le pensioni. I renziani chiedono che venga abolita Quota 100, voluta e rivendicata da Salvini. Ieri il leader della Lega ha ribadito: "Non permetteremo che venga ...

Che Cosa ci fa la Russia nella Repubblica Centrafricana? : In teoria aiuta il governo in materia di sicurezza, in pratica sta espandendo la propria influenza a livello politico per ottenere vantaggi commerciali (forse anche illegalmente)

Bambino di tre anni vuole un giocattolo e cade nella macchina che distribuisce peluche - Cosa accade dopo : Un Bambino di appena tre anni era con la mamma in un centro commerciale per fare delle compere. Il Bambino si era incantato vicino alla macchina che distribuisce i peluche e aveva chiesto alla mamma di prendergliene uno . La mamma gli aveva risposto di no e aveva proseguito la passeggiata senza accorgersi che il Bambino si era arrampicato sulla macchinetta fino a cadere dentro con tutti i pupazzi. La mamma all’inizio non riusciva più ...

Amici Celebrities - impensabile mossa di Maria De Filippi : Cosa farà nella prossima puntata (per la prima volta) : Colpo di scena ad Amici Celebrities, la nuova creatura di Fascino e di Mediaset. Maria De Filippi sarà il giudice speciale della nuova puntata in onda mercoledì a partire dalle 21.20 su Canale5. Ad annunciarlo è stato lo stesso profilo del programma tramite un tweet, che ha spiazzato i fan ma che p

Cosa nostra - maxi blitz a Catania : 32 arresti nella famiglia Santapaola-Ercolano : maxi blitz in tutta Italia dei carabinieri del comando provinciale di Catania contro Cosa nostra. Le manette sono scattate per 32 persone: l’accusa è, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania e dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno consentito di fare luce sulla struttura interna ...

Antonella Clerici lontana dalla tv : «Weekend romantici con Vittorio Garrone - mi tratta come una regina. Ora so Cosa voglio fare» : Si è molto parlato dell?esclusione dai palinsesti rai di Antonella Clerici, ma la conduttrice sembra stare molto bene, impegnata a utilizzare il tempo che ha per ora a disposizione per...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - lotta per entrare nella finale a squadre. Corsa sul Brasile : Cosa serve per la qualificazione : Il primo obiettivo è raggiunto: la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ora bisogna sperare in un’impresa sportiva per raggiungere il secondo: la qualificazione alla finale a squadre dei Mondiali 2019. L’Italia si è già assicurata il biglietto per il Giappone e ora deve incrociare le dita se vuole essere tra le migliori otto squadre che martedì pomeriggio torneranno in pedana a Stoccarda per contendersi le medaglie ...

Gatto sale nella culla e copre con il suo pelo il neonato - Cosa accade dopo è sconvolgente : Un bambino di appena un mese dormiva nella sua culletta e in casa c’era anche la mamma. Ad un certo punto, senza che la mamma se ne accorgesse, il Gatto domestico ha fatto un salto ed è entrato nella culla posizionandosi proprio addosso al bambino e coprendo il viso del piccolo con il suo corpo. Il bambino troppo piccolo per chiamare aiuto non ha neppure pianto ma è stato soffocato dal pelo dl Gatto che gli ostruiva bocca e naso. La mamma ...

Ecco Cosa non manca mai nella borsa di Irina Shayk : Diciamoci la verità: Irina Shayk è sempre stata riservata e poco incline a mostrarsi sui social fuori dal contesto di lavoro. Dopo la fine della relazione con l'attore Bradley Cooper qualcosa, però, è cambiato. La topmodel russa si mostra sempre più spesso sui social network con foto e video, che la immortalano nella sua vita privata. Sul suo profilo Instagram, da ormai diverso tempo, la Shayk pubblica scatti di cene e momenti spensierati con ...

Partita Iva 2020 : niente Flat tax estesa nella Manovra - Cosa cambia : Partita Iva 2020: niente Flat tax estesa nella Manovra, cosa cambia Una delle principali differenze tra il governo giallo-verde ed il governo giallorosso, ovvero tra il Governo Conte I ed il Governo Conte II, potrebbe essere segnato dall’approccio e dalle decisioni in ordine alla cosiddetta Flat tax. Una proposta su cui si è sempre molto speso l’attuale segretario della Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini, oggi ...

SWAT 2 / Anticipazioni 27 settembre : Cosa accadrà nella terza stagione? : SWAT 2, Anticipazioni del 27 settembre 2019, in prima Tv su Rai 2. Daryl si caccia nei guai durante una missione; confermata la terza stagione della serie.

Facebook rileva la start-up che legge nella mente : tra poco non dovrà più chiederci ‘a Cosa stai pensando?’ : Tanti anni fa qualcuno rimase di stucco dinanzi alla possibilità di interagire con il computer attraverso il semplice tocco dei polpastrelli sulla superficie dello schermo. Il touch screen adesso costituisce la più diffusa modalità di “dialogo” tra l’utente e i dispositivi elettronici e nessuno pensa più a chissà quale prodigio tecnologico nel vedere tutti alle prese con smartphone e tablet senza alcun bisogno di una ormai medievale tastiera. Il ...

Io - Milano e la Fashion Week : Cosa accade a un uomo comune nella settimana della moda : Per le persone comuni che vivono a Milano, la settimana della moda (che si conclude proprio oggi) rappresenta un singolare periodo in cui ci si ritrova catapultati in uno strambo circo mediatico che va dal divertimento puro, allo sbigottimento più estemporaneo, fino alla rabbia repressa e al nervosismo più iconoclasta, che è un aggettivo che non c’entra nulla con il proprio umore ma ci sta benissimo con la Fashion Week. Questo è il racconto di ...