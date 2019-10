Control | Disponibile da oggi la Modalità Fotografica

Il Controller Xbox One Fortnite Special Edition è ora disponibile : Alcuni di voi ricorderanno la Speciale edizione di Xbox One a tema Fortnite introdotta da Microsoft questa estate. Il bundle includeva una console viola accanto a un controller wireless viola scuro. Se non avete acquistato l'edizione perché possedete già una console, Microsoft ha alcune buone notizie per voi: il controller è ora disponibile per l'acquisto singolarmente.Il controller wireless Xbox Fortnite Special Edition è esattamente quello che ...

Control : disponibile il nuovo aggiornamento per PS4 che migliora le prestazioni : Control è disponibile già da un po' e i ragazzi di Remedy hanno pubblicato un nuovo aggiornamento. La patch in questione va ad introdurre diverse migliorie ed in generale aumentare le prestazioni delle versione PS4, non preoccupatevi in quanto molto presto anche per le altre piattaforme. Di seguito vi riportiamo il patch note completo:Control è disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.Cosa ...

Control : disponibile un nuovo aggiornamento per la versione PS4 : Control è disponibile già da un po' e i ragazzi di Remedy hanno pubblicato un nuovo aggiornamento. La patch in questione va ad introdurre diverse migliorie ed in generale aumentare le prestazioni delle versione PS4, non preoccupatevi in quanto molto presto anche per le altre piattaforme. Di seguito vi riportiamo il patch note completo:Control è disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.Cosa ...

Control Disponibile da oggi su PC - PS4 e Xbox One : Il publisher internazionale 505 Games e il celebre studio di sviluppo Remedy Entertainment, Plc. hanno annunciato oggi la disponibilità del pluripremiato videogioco Control nelle versioni fisiche e digitali per console PlayStation 4 e Xbox One e su Epic Games Store per PC. Il prezzo consigliato al pubblico è di €59,99 Ambientato in una realtà parallela, inspiegabile e mutevole, Control è un videogioco in ...