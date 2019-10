Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Parlo poco del mio primo lavoro, il mestiere di insegnare. Un po’ perché tengo separati i piani della professione e dell’attivismo politico. Un po’ perché fa parte di quel “personale” che non ammette sovrapposizioni o intrusioni di sorta. Mantenere separati questi piani è un’esigenza interiore, ma anche un tributo alla deontologia. Oggi però farò un’eccezione e parlerò dell’essere insegnanti. Si tratta, in verità, di un lavoro molto duro. Perché di fronte a te, in un’aula di venti ragazzi/e, hai venti anime a cui dover rendere conto. A cui dare risposte. Individui con diverse speranze, caratteri (a volte pure molto difficili), modi di fare e di essere. E molto altro ancora ci sarebbe da dire. È un mestiere difficile perché tu sei uno solo, alla fine. Parli a venti persone insieme, ma non puoi bastare a tutti e tutte, ...

ilfattoblog : Conosco Giovanna, insegnante transgender, e dico che una scuola che discrimina tradisce la sua missione - TutteLeNotizie : Conosco Giovanna, insegnante transgender, e dico che una scuola che discrimina tradisce la… - SenegalSteven : @LDryvalley @VincenzoNamor85 @FrStefano @VikSom71 @A5relli @StefSpA_ @Scaty01 @luisaMononoke @Giovanna_xo_… -