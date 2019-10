Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Lo scorso venerdì 11 ottobre 2019 sono scaduti i termini per iscriversi alpubblico. Il bando pubblicato il 27 agosto è finalizzato al reclutamento di 1.514 unità di personale non dirigenziale con contratto dia tempo indeterminato. Il maggior numero di posti pari a 691 sono riservati agli ispettori del, a seguire 635 funzionari saranno destinati in ambito amministrativo all’INAIL, 131 funzionari giuridici di amministrazione per l'INL ed infine, 57 funzionari giuridici di amministrazione. Ieri, martedì 14 ottobre l'ente della Formez, che cura la procedura concorsuale ha reso pubblici i dati deglia tale, che risultano essere pari a quasi 105candidati. Dettagli sugliI candidatinel dettaglio sono pari a 104.780. In particolare, il maggior numero dipari a 64.480 si sono ...

caterinaperna1 : Concorso Unico Ripam Lavoro: 105 mila iscritti, pronti alla prova preselettiva - Marco54135383 : @zaiapresidente Cosa ti aspettavi ? L'autonomia non è l'unico fanno il concorso è poi vogliono tornare a casa - AleGrigo1992 : @repubblica Un piccolo esempio. Perché non sostituire le commissioni tributarie con un magistrato unico, di ruolo e… -