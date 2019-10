Concorso al Senato della Repubblica | requisito di accesso il diploma di maturità

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) L'anno 2019 è stato e si presenta ancora ricco di concorsi pubblici, quali opportunità di lavoro per soggetti inoccupati e/o disoccupati. Ilrichiesto per la partecipazione alindetto dalè ildie/o laurea.pubblico al: requisiti e come partecipare L'otto ottobre 2019 ilha pubblicato un bando pubblico per l'assunzione di sessanta (60) coadiutori parlamentari. I requisiti richiesti sono i seguenti:...

SenatoStampa : ??#ConcorsiSenato??Pubblico #concorso, per esami, a 60 posti di Coadiutore parlamentare. Domande entro 8 novembre????… - Topogig94032706 : Today: Il concorso per lavorare in Senato (e non serve la laurea): posti disponibili e requisiti.… - add966 : RT @magicaGrmente22: Il Senato assume personale, il concorso: primo stipendio da 1.726 euro al mese -