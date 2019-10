Ciclismo | il Team Bahrain annuncia nuovi corridori | arriva Capecchi | via Pozzovivo

Ciclismo - un nuovo team accede al World Tour : la Israel Cycling Academy rileva la licenza della Katusha : Il team Israeliano dunque a partire dalla prossima stagione parteciperà ai tre Grandi Giri e a tutte le corse più importanti della stagione Ci sarà un nuovo team nel World Tour a partire dal 2020, si tratta della Israel Cycling Academy che sale dunque di livello entrando nel gotha del Ciclismo. A fargli spazio sarà la Katusha, che ha ceduto la propria licenza alla squadra Israeliana cedendogli il posto nel circuito maggiore. Manca al ...

Ciclismo : Rohan Dennis via dal Team Bahrain - Greipel lascia la Arkea : Con i più importanti corridori in scadenza ormai sistemati da tempo, il ciclo mercato è stato animato negli ultimi giorni da diverse rotture di contratto, alcune annunciate, altre più improvvise. Quella più chiacchierata è stata senz’altro la particolare situazione che hanno vissuto Rohan Dennis e il Team Bahrain Merida, sia per i modi clamorosi in cui si è prodotta sia per i palcoscenici che sono stati teatro della controversia, il Tour de ...

Ciclismo – Alessia Piccolo investita in Germania! La presidente del Team Alè Cipollini finisce in ospedale : salvata dal casco : Alessia Piccolo, presidente del Team Alè Cipollini, è stata investita in Germania: la donna finisce in ospedale. La presenza del casco ha evitato grossi guai Una brutta disavventura per Alessia Piccolo, presidente del Team Alè Cipollini. La donna, presente in Germania per la fiera Eurobike, durante un’uscita in bici è stata investista da una donna. Questo il racconto della Piccolo, riportato dalla ‘Rosea’: “dopo una ...

Ciclismo : Richard Carapaz correrà per il Team Ineos. Il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha firmato un contratto triennale : Un periodo ricco di notizie quello relativo al “ciclomercato”. Dopo le tante voci e considerazioni, è arrivata l’ufficialità del passaggio al Team Ineos di Richard Carapaz, vincitore del Giro d’Italia 2019. Il corridore ecuadoriano lascia, quindi, la Movistar per sposare il progetto di una formazione di grande rilievo nel panorama internazionale, annoverante tra le sue fila ciclisti del calibro di Egan Bernal (vincitore ...

Ciclismo – Carapaz si unisce a Froome - Bernal e Thomas : il Team Ineos si rinforza : Il Team Ineos si rinforza: ingaggiato Richard Carapaz! L’ecuadoriano nella squadra britannica dal 2020 Richard Carapaz cambia squadra: l’ecuadoriano vincitore del Giro d’Italia 2019 si unirà al Team Ineos a partire dalla stagione 2020. Carapaz raggiungerà nel Team britannico Froome, Bernal e Thomas: il 26enne ha firmato un contratto triennale. Marco Alpozzi/LaPresse “Sono molto entusiasta di unirmi alla squadra. ...

Ciclismo - Froome torna finalmente in sella : importanti rivelazioni del Team Ineos : A distanza di dieci settimane dall’incidente occorsogli al Giro del Delfinato, pare che Froome sia tornato finalmente ad allenarsi La luce in fondo al tunnel ormai è vicinissima, Chris Froome ha iniziato ad allenarsi in sella alla sua bicicletta, riassaporando quelle sensazioni svanite da tempo. AFP/LaPresse Sono trascorse dieci settimane dall’incidente avvenuto durante una ricognizione precedente ad una tappa del Giro del ...

Ciclismo – Mondiali MTB 2019 : la Svizzera si impone nel Team Relay - l’Italia chiude al quarto posto : I rossocrociati vincono il titolo mondiale per la terza volta consecutiva grazie al fulmine Nino Schurter, argento per gli USA e bronzo per la Francia. quarto posto per l’Italia con Luca Braidot protagonista di una bellissima rimonta Calcio d’inizio per questa edizione dei Campionati del Mondo MTB, per la terza volta ospitati dal Canada, a Mont Sainte Anne. E a fare il primo centro è la favorita Svizzera, che nella prova a ...

Ciclismo - Team Bahrain : il ciclo mercato può portare anche Mark Cavendish : La partenza di Vincenzo Nibali che dalla prossima stagione correrà nella Trek Segafredo, ha costretto il Team Bahrain Merida ad intervenire in maniera pesante sul ciclo mercato. Senza il campione attorno al quale era sorta la squadra, dovranno essere ridefiniti gli obiettivi e i programmi ed una delle strategie sembra quella di avere più corridori in grado di poter raggiungere le vittorie che contano. Il Team Bahrain Merida del dopo-Nibali ...

Ciclismo femminile : il Team Sunweb istituisce il protocollo #Metoo cycling - un decalogo contro abusi e molestie sessuali : Il mondo del Ciclismo manda un primo deciso segnale in risposta allo scandalo esploso nello scorso giugno con tre diverse denunce per molestie sessuali nei confronti di Patrick Van Gamsen, direttore sportivo della formazione belga femminile Healt Mate Cyclelive. La squadra tedesca del Team Sunweb ha deciso di istituire il protocollo “#Metoo cycling”, ispirato al movimento internazionale che si occupa di dare spazio e denunciare ...

Ciclismo - Fausto Masnada approda nel World Tour : ufficiale il passaggio del bergamasco al CCC Team : L’ex corridore dell’Androni Giocattoli ha firmato un biennale con la formazione polacca, entrando dunque a far parte del World Tour Nuova avventura per Fausto Masnada, il corridore bergamasco infatti lascia l’Androni Giocattoli-Sidermec per trasferirsi al CCC Team, formazione del World Tour. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Un traguardo prestigioso per il ciclista 25enne, che ha firmato con la squadra polacca un ...