Ciclismo | il palmares di Elia Viviani | Campione d’Europa nell’eliminazione | stagione da

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)ha subito ruggito in apertura degli Europei 2019 disu pista, il veronese ha infatti conquistato la medaglia d’oro nell’eliminazione e si lancia con grande ottimismo verso l’omnium (specialità in cui èOlimpico). Il 30enne prosegue nella sua bellissimain cui è riuscito a laurearsid’Europa anche su strada e a vincere una tappa al Tour de France, diventando così uno dei pochi uomini in grado di imporsi in una frazione in tutti i tre Grandi Giri. L’uomo della Deceuninck-Quick Step rimpingua ulteriormente undavvero eccellente, diamo uno sguardo a quanto vinto dall’azzurro nel corso di una carriera di grandissimo spessore internazionale.: OLIMPIADI (SU PISTA): Oro nell’omnium a Rio 2016 MONDIALI (SU PISTA): Argento nello scratch ad Apeldoorn 2011 Argento ...