Chi l' ha visto? Anticipazioni | stasera il caso di Alexandra Macesanu

NBA – Houston Rockets - l’infortunio al piede di Gerald Green è più grave del previsto : risChia di saltare l’intera stagione : l’infortunio al piede di Gerald Green potrebbe risultare più grave del previsto: il cestista dei Rockets rischia di stare fuori l’intera stagione Una notizia alquanto negativa arriva a pochi giorni dall’inizio della regular season degli Houston Rockets: l’infortunio di Gerald Green potrebbe rivelarsi più grave del previsto. Il cestista, presente a Houston nelle ultime 3 stagioni, ha riportato un infortunio al piede che secondo Shams ...

Alexandra Macesanu - 15enne uccisa?/ Video - zio "è viva e in Italia" - Chi l'ha visto - : Alexandra Macesanu, 15enne scomparsa in Romania lo scorso luglio: è stata rapita e uccisa o è viva e si trova in Italia? Il caso a Chi l'ha visto.

Daniela Poggi - ecco che fine ha fatto la ex conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’. Sono trascorsi 15 anni - oggi la ritroviamo così : Sono trascorsi 40 anni dal suo esordio, un lungo periodo in cui Daniela Poggi ha costruito una carriera solida, che si è consolidata nel tempo attraverso il cinema, il teatro, la televisione e non solo. L’artista ligure è stata ospite del salotto pomeridiano di “Vieni da me”, il programma in onda il pomeriggio su Rai Uno. L’attrice ed ex conduttrice di “Chi l’ha visto?” dal 2000 al 2004 ha raccontato gli esordi della sua carriera, accanto a ...

Daniela Poggi : "Chi l'ha visto mi ha insegnato a non dare nulla per scontato" : Daniela Poggi, ospite di 'Vieni da me', su Ra1, ha ricordato il debutto come conduttrice di 'Chi l'ha visto', su Rai3, datato 26 settembre 2000. La padrona di casa, Caterina Balivo, ha mostrato le immagini del kick off. L'attrice era visibilmente emozionata:prosegui la letturaDaniela Poggi: "Chi l'ha visto mi ha insegnato a non dare nulla per scontato" pubblicato su Gossipblog.it 15 ottobre 2019 15:03.

Stefano CucChi - al Memorial per il decennale della scomparsa ho visto un’umanità in marcia : Quanta umanità si è ritrovata alla due giorni del Memorial Stefano Cucchi, nel decennale della sua scomparsa. Nessuna delle associazioni per i diritti umani è voluta mancare. Ma anche tante tante altre. Non le nomino tutte perché farei sicuramente torto a qualcuna dimenticandomela. L’abbraccio delle varie delegazioni della Fiom, dei bellissimi lavoratori della Lamborghini, degli ultras dell’Atalanta da sempre vicini a Giovanni e Rita. La mano ...

Ascolti TV | Social Auditel 9 ottobre 2019 : Amici Celebrities in vetta con poChi rivali - Chi l’Ha Visto primo trend fino alle 23.30 : Social Auditel 9 ottobre 2019: Amici Celebrities versione Hunziker doppia le tendenze, Chi l'Ha Visto trend mondiale in vetta fino alle 23.30 Facilmente prevedibile il dominio Social di Amici ...

Insetti più antiChi del previsto : nati 465 milioni di anni fa : Insetti più antichi del previsto: esistevano persino 465 milioni di anni fa. Lo dimostra la ricerca condotta dagli studiosi dell’Università degli Studi di Milano: pubblicato su Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, potrà offrire nuovi spunti per la lotta contro le specie più infestanti e pericolose, per l’agricoltura e la salute dell’uomo. “Questo studio ci dimostra come gli Insetti siano un gruppo ...

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani : “Sono stata ricoverata d’urgenza. Ho visto San Pietro che mi voleva consegnare le Chiavi” : Francesca Cipriani è stata ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 per raccontare quanto le è accaduto nelle scorse settimane, quando è stata vittima di un’intossicazione alimentare e per questo è stata ricoverata d’urgenza in pronto soccorso. Ai dolori lancinanti all’addome però, si sono aggiunte anche le allucinazioni, come ha raccontato la showgirl: “Si era abbassata troppo la pressione. Ho visto San Pietro che ...

Fedez a Chiara Ferragni : “Visto che sei ubriaca prova a dire : appallottolamelo” : Una serata divertente in casa Lucia-Ferragni. Almeno per Fedez, che vedendo la moglie un po’ alticcia ha scherzato con lei, pubblicando tutto in una Instagram story. E la bionda influencer? Ha risposto bene alla provocazione del marito ma lui non si è arreso e ha continuato a metterla in difficoltà tanto che alla fine lei si è spazientita e non si è risparmiata nel fare il dito medio al rapper. Dopo il siparietto i due sono andati a cena ...

“Ecco dov’è”. Scomparsa Daniele Potenzoni : a Chi l’ha visto?’ la lettera anonima : Si riaccendono le speranze di Rita e Francesco Potenzoni, i genitori di Daniele, il ragazzo autistico scomparso a Roma nel giugno 2015 mentre era in gita per partecipare all’udienza del mercoledì in Vaticano. Furono proprio gli accompagnatori a lanciare l’allarme: al momento della Scomparsa l’uomo indossava una polo color salmone, un pantalone chiaro, scarpe da ginnastica blu con lacci arancioni. I segni particolari che lo contraddistinguono ...

Chi l'ha visto? : Chi è Daniele Potenzoni? Tutto sul caso di stasera... : Cosa c'è da sapere sul ragazzo autistico scomparso a Roma nel 2015, di cui si parla stasera nel programma della Sciarelli.

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera i casi di Lisa Gabriele e Daniele Potenzoni : La Sciarelli approfondisce il caso della morte della giovane di Rose e della scomparsa del ragazzo autistico a Roma.

Francesca Cipriani e il virus intestinale : "Ho visto San Pietro darmi le Chiavi" : Brutta avventura per Francesca Cipriani. L'ex isolana e gieffina qualche notte fa ha avuto un virus intestinale, a causa del quale ha deciso di recarsi in ospedale. La donna ha raccontato la vicenda a Pomeriggio Cinque da Barbara d'Urso. Un virus molto forte si era abbassata troppo la pressione. Mi hanno portato al pronto soccorso in ambulanza. Ho visto San Pietro che mi voleva consegnare le chiavi. Gli ho detto di riprovare più tardi. ...