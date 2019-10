Chat choc dei ragazzini | video pedopornografici e sevizie su neonati

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Pina Francone Si chiamava "The Shoah Party" ladell'orrore scoperta dai carabinieri di Siena alla quale partecipavano molti minorenni. Le denunce sono 25 Unadi gruppo alla quale partecipavano molti, quasi tutti minorenni. Una conversazione Whatsapp intitolata "The Shoah Party" in cui i teenager si scambiavanodi pedopornografia e disue animali, oltre che immagini inneggianti a Hitler, Mussolini e Daesh. In aggiunta, numerose le foto di insulto contro gli ebrei e i migranti. La, scoperta dai carabinieri di Siena, era gestita da duedi appena 15 anni: dai loro smartphone hanno diffuso da Nord a Sud foto di "violenza inaudita" e "scene di brutalità inenarrabile", raccontano gli investigatori, come riportato da LaPresse. Le indagini degli inquirenti sono scattate in seguito alla segnalazione e alla denuncia di una ...

