Centro Commerciale Romaest | Gigi D’Alessio incontra fan e presenta nuovo album

Il Fantastico Mondo di Jules Verne al Centro Commerciale Porto Bolaro : dal 18 Ottobre - in esclusiva per la Calabria : Porto Bolaro ospiterà, a partire da venerdì 18 Ottobre, e fino all’8 novembre, la mostra “Il Fantastico Mondo di Jules Verne”, che celebra il lavoro dello scrittore che da secoli fa sognare grandi e piccoli grazie ai suoi romanzi di avventura. La mostra è rivolta sia ai bambini che agli adulti ed è strutturata in maniera interattiva, funzionale e coinvolgente, con lo scopo di far divertire ma allo stesso tempo insegnare. Attraverso i suoi ...

Furto da 10mila euro al Centro commerciale. Tre arresti : Valentina Dardari Sono stati inseguiti e arrestati dai carabinieri i tre peruviani che hanno commesso il colpo Sono stati arrestati dai militari i tre peruviani che hanno commesso un Furto da 10mila euro nel parcheggio di un centro commerciale. A Crema i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto i tre colpevoli dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e Furto ...

Cremona : colpo da 10mila euro in Centro Commerciale - tre arresti : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Crema, in provincia di Cremona, per aver commesso un furto in un centro commerciale. I tre, di nazionalità peruviana e di età compresa fra i 30 e i 42 anni, avevano rubato da un autocarro parcheggiato all’interno del cen

Manchester - accoltella 5 persone in un Centro commerciale. L’uomo arrestato per terrorismo : Almeno cinque persone sono state accoltellate oggi a Manchester, nel Regno Unito, fuori dal centro commerciale Arndale, che e' stato isolato dalla polizia locale. Secondo le prime informazioni, non si registrano morti, mentre un sospetto - un uomo 40enne - e' stato arrestato dalla polizia dopo essere stato atterrato con la scarica elettrica di un taser. Nella zona, ora transennata, sono intervenute diverse pattuglie e alcune ambulanze. Fermato ...

Manchester - accoltellamento vicino Centro Commerciale - 5 feriti : Un'altra storia di paura e follia arriva dalla Gran Bretagna, per la precisione da Manchester dove oggi un uomo ha accoltellato cinque persone vicino all'Arndale Shopping Centre, un centro commerciale che ora è stato evacuato dalla polizia per sicurezza.Le cinque persone accoltellato sono ferite, ma, secondo le prime informazioni, non ci sono stati morti. La polizia ha immobilizzato un sospetto, un uomo di circa quarant'anni, atterrandolo con ...

Manchester - 5 accoltellati in Centro commerciale/ Video - è terrorismo? Un arresto : Accoltellamento a Manchester all'Arndale shopping centre: 5 persone ferite, c'è un arresto. Indaga l'antiterrorismo: il Video.

Manchester - accoltellamento in un Centro Commerciale : 4 feriti - un fermato Il video : Non è chiaro se l’episodio sia riconducibile a criminalità comune, violenza di strada o altro. Le indagini sono in capo alla polizia locale e all'antiterrorismo. Un sospettato è stato arrestato

Manchester - cinque persone accoltellate in un Centro Commerciale : indaga l'anti-terrorismo : cinque persone sono state ferite in un attacco compiuto con un pugnale in un centro commerciale di Manchester. Secondo quanto riportano i media locali, un uomo sulla quarantina è stato arrestato, la struttura è stata evacuata e i tram della zona sono stati bloccati. E' la polizia antiterrorismo a gu

Manchester - 5 persone accoltellate in un Centro Commerciale : un arresto : Momenti di panico in Inghiletrra. Almeno quattro persone sono state accoltellate oggi a Manchester, nel Regno Unito, fuori dal centro commerciale Arndale, che è stato isolato dalla polizia...

Almeno cinque persone accoltellate a Manchester davanti a un Centro commerciale : Le indagini sono state affidate all'antiterrorismo, ma non si esclude il gesto di un folle: arrestato un quarantenne

Manchester - 5 persone accoltellate in un Centro Commerciale : un arresto : Momenti di panico in Inghiletrra. Almeno quattro persone sono state accoltellate oggi a Manchester, nel Regno Unito, fuori dal centro commerciale Arndale, che è stato isolato dalla polizia...

Manchester - accoltellamento in un Centro Commerciale : 5 feriti - un fermato Il video : Non è chiaro se l’episodio sia riconducibile a criminalità comune, violenza di strada o altro. Le indagini sono in capo alla polizia locale e all'antiterrorismo. Un sospettato è stato arrestato

Manchester - almeno quattro persone accoltellate fuori da un Centro commerciale : Un brutto fatto di cronaca si è verificato nella mattinata odierna, 11 ottobre, a Manchester, in Inghilterra, dove un soggetto, le cui generalità non sono state rese note, ha accoltellato all'improvviso quattro persone che si trovavano all'esterno del centro commerciale Arndale, situato in pieno centro cittadino. Le fonti di informazione britanniche riferiscono che non ci sono vittime. I feriti sono stati trasportati in ospedale, e sulle loro ...

Manchester - 4 accoltellati in un Centro commerciale : Londra, 11 ott. (AdnKronos) – Quattro persone sono state ferite in un attacco con un pugnale condotto in un centro commerciale di Manchester. Secondo quanto riportano i media locali un uomo sulla quarantina è stato arrestato, mentre il centro commerciale è stato evacuato e i tram della zona sono stati bloccati.L'articolo Manchester, 4 accoltellati in un centro commerciale sembra essere il primo su CalcioWeb.