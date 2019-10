Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il sì della Conferenza dei Servizi al progetto delè arrivato ieri, ma sono tanti i paletti tecnici che hanno portato all’ok “condizionato”. Dal troppoall’inquinamento, passando al vincolo sull’attuale Sanfino ai costi delloe anche dei futuri biglietti. Il primo tema è urbanistico, con la volumetria del progetto … L'articoloe San: iper il

Suliman1984ss : RT @CalcioFinanza: Troppo cemento, traffico e la demolizione del Meazza: tutti i nodi del progetto per il nuovo San Siro - FinancialSs : Troppo cemento, traffico e San Siro: i nodi per il nuovo stadio #calcio #finanza - CalcioFinanza : Troppo cemento, traffico e la demolizione del Meazza: tutti i nodi del progetto per il nuovo San Siro… -