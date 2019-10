Cassazione | oggi al via maxi-udienza “Mafia Capitale”

Uccise la figlioletta per vendicarsi della moglie! Oggi Cassazione per Roberto Russo : Uccise nel sonno la piccola Lauretta, 12 anni, per vendicarsi della moglie. Oggi la Cassazione deciderà del destino di Roberto Russo, l'uomo che cinque anni fa accoltellò sua figlia e tentò di fare lo stesso con la sorella maggiore, nella loro casa a San Giovanni La Punta (Catania). Russo è stato condannato in due gradi di giudizio all'ergastolo. Per i giudici agì per vendetta contro la moglie, che aveva chiesto una pausa nel matrimonio.