Caso doping Alex Schwazer | gip dispone supplemento perizia per Dna

Nuoto – Sun Yang davanti al TAS di Losanna : il 15 novembre sarà il giorno della verità sul Caso doping : Sun Yang dovrà presentarsi davanti al TAS di Losanna il prossimo 15 novembre: il nuotatore cinese risponderà alle accuse di doping Il prossimo 15 novembre sarà il giorno della verità per Sun Yang. Il nuotatore cinese dovrà infatti comparire in tale data di fronte al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, per rispondere delle accuse di doping a suo carico. Nella fattispece, il nuotatore è stato accusato di aver distrutto dei ...

Atletica – Nike cancella il Progetto Oregon : decisivo il Caso doping che ha coinvolto Alberto Salazar : Nike chiude ufficialmente il Progetto Oregon: il brand sportivo americano ha preso la decisione definitiva dopo il caso doping che ha coinvolto Alberto Salazar Il Progetto Oregon chiude ufficialmente i battenti. Il gruppo di allenamento di alto livello, che si era svolto nel nord est degli USA grazie ai finanziamenti del brand sportivo statunitense, è stato cancellato da Nike stessa dopo il caso doping che ha coinvolto Alberto Salazar, ...

Atletica - Mondiali 2019 : escluso Dilshod Nazarov per un Caso di doping risalente al 2011 : I Mondiali di Atletica a Doha sono in procinto di iniziare. Mancano, infatti, due giorni all’inizio della rassegna iridata e a scuotere l’ambiente c’è l’esclusione per doping del campione olimpico a Rio 2016 del lancio del martello Dilshod Nazarov. Il rappresentante del Tagikistan, infatti, è risultato positivo a un re-test di un campione prelevato nei Mondiali di Daegu di otto anni fa. La sostanza è il Turinabol (uno ...

Caso Schwazer – L’accusa dei medici imputati : “nuovamente coinvolti nelle sue vicende di doping. Nessun complotto internazionale” : Fischetto e Fiorella, i due medici condannati in primo grado a due danni dal tribunale di Bolzano per favoreggiamento nell’ambito di un filone del Caso doping Alex Schwazer, attaccano l’atleta azzurro e il suo allenatore “Siamo stupefatti e sinceramente stanchi di essere nuovamente coinvolti dal signor Donati e dal signor Schwazer nelle sue vicende di doping. La prima volta lo ha fatto chiedendo una sospensione della ...

Ciclismo – Un nuovo Caso doping colpisce l’Italia : la campionessa europea marathon Fumagalli sospesa in via cautelare : Mara Fumagalli nei guai: la ciclista azzurra sospesa in via cautelare per problemi legati al doping Problemi per la campionessa europea marathon: l’italiana Mara Fumagalli è stata sospesa in via cautelare oggi per problemi legati al doping. L’azzurra, tesserata FCI, è stata dichiarata positiva dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping.L'articolo Ciclismo – Un nuovo caso doping colpisce l’Italia: la ...

Doping - le tappe del Caso Alex Schwazer : dalla squalifica alle anomalie nelle analisi : Nuovo capitolo nella vicenda dell’atleta sospeso nel 2016. L'udienza del tribunale di Bolzano del 12 settembre illustrerà la perizia effettuata dal Ris dei Carabineri di Parma sulle provette di urine A e B del marciatore, riferite al controllo del primo gennaio 2016

Atletica - Caso Alex Schwazer : oggi la perizia del Ris. Ronci : “Atleta immune dal doping”. Provette manomesse? : oggi pomeriggio (attorno alle ore 16.30) il Ris di Parma presenterà a Walter Pelino, Gip di Bolzano, la perizia che segnerà una svolta definitiva nel caso Alex Schwazer. Il marciatore è stato squalificato in seguito a una posività al doping riscontrata il 1° gennaio al 2016, al rientro dopo il primo stop inflittogli nel 2012 per un’altra positività in quel caso confessata alla vigilia delle Olimpiadi di Londra. L’altoatesino si è ...

Schwazer - Caso doping riaperto nel giorno del suo matrimonio : La perizia dei Ris di Parma evidenzia anomalie nei campioni che portarono alla squalifica del marciatore

L’agenzia antidoping statunitense ha archiviato il Caso contro Christian Coleman - l’uomo più veloce del mondo : La US Anti-Doping Agency, l’agenzia antidoping statunitense, ha archiviato il caso contro Christian Coleman, il velocista 23enne che detiene i due migliori tempi sui 100 metri piani nelle ultime due stagioni: 9.79 secondi nel 2018 e 9.81 quest’anno. Coleman era stato accusato di

US Open – Il marito di Serena Williams e la maglietta contro Maria Sharapova : sottile riferimento al Caso doping? [FOTO] : Alexis Ohanian, marito di Serena Williams, si è presentato alla sfida fra la moglie e Maria Sharapova con una maglietta particolare: i più maliziosi hanno fatto notare un possibile attacco alla tennista russa La rivalità fra Serena Williams e Maria Sharapova è una delle più accese del tennis, nonostante dal 2004 l’esito degli incontri fra le due sia stato a senso unico a favore dell’americana. La sfida del primo turno degli US ...