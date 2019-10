Caporalato | Rota Fai Cisl | ‘bene tavolo ma agire subito’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Esprimiamo soddisfazione per l’incontro di oggi sul, che ha visto il coinvolgimento di diversi ministeri e rappresentanti delle istituzioni, delle parti sociali, delle organizzazioni agricole, delle forze dell’ordine. Ma vogliamo che contro lo sfruttamento dei braccianti si agisca davvero con una svolta, per cui sollecitiamo che ilinteristituzionale produca al più presto uno specifico cronoprogramma con conseguenti azioni concrete. Le proposte ci sono, quelle nostre sono note da tempo e sostenibili sotto tutti i punti di vista, a cominciare da cabina di regia e rete del lavoro agricolo di qualità, da realizzare e far funzionare in tutti i territori”. Così in una nota il segretario generale della Fai, Onofrio, dopo aver preso parte oggi alla riunione per ilinteristituzionale sul ...

