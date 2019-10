Cambio di rotta per Alitalia

Decreto ambiente - Rottamazione in Cambio di abbonamenti al bus : Prime indiscrezioni sul cosiddetto Decreto legge ambiente attorno al quale stanno lavorando i tecnici del dicastero guidato da Sergio Costa. Per quanto riguarda lauto, sono tre le misure che potrebbero essere inserite nel provvedimento. La prima e più probabile riguarda unincentivo alla Rottamazione di auto fino a Euro 4 riservato a chi risiede nelle città metropolitane (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Venezia e ...

Governo : Open Arms - 'ci aspettiamo Cambio di rotta radicale - un porto per Alan Kurdi' : Palermo, 6 set. (AdnKronos) - "Da questo nuovo Governo ci aspettiamo un cambio di rotta radicale che rimetta al centro i diritti e la vita. Ci aspettiamo che si ricominci a usare il linguaggio democratico e civile della nostra Costituzione. Finché # Alan Kurdi non avrà un porto , saremo tutti ancora al

Governo : Open Arms - ‘ci aspettiamo Cambio di rotta radicale - un porto per Alan Kurdi’ : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – “Da questo nuovo Governo ci aspettiamo un cambio di rotta radicale che rimetta al centro i diritti e la vita. Ci aspettiamo che si ricominci a usare il linguaggio democratico e civile della nostra Costituzione. Finché # Alan Kurdi non avrà un porto , saremo tutti ancora alla deriva”. Così Open Arms su Twitter.L'articolo Governo : Open Arms , ‘ci aspettiamo cambio di rotta radicale , un porto ...

Mercato Juventus - ultim’ora Rugani e Demiral : nuovo Cambio di rotta : Mercato Juventus- Come riportato da “Gianluca Di Marzio“, la Roma avrebbe chiuso definitivamente le porte per il passaggio di Rugani in giallorosso. Una chiusura dettata dall’affare Smalling con il Manchester United, ormai prossimo alla definitiva fumata bianca. Il centrale dello United arriverà in serata nella capitale per le visite mediche e la firma sul nuovo […] More