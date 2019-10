Calemme | “Il Real Madrid si sta muovendo seriamente per Fabian Ruiz!”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 16 ottobre 2019): il Napoli è in una botte di ferro per adesso, ma sarà inevitabile non rinnovargli il contratto In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko, giornalista AS per parlare dell’interesse delperRuiz, centrocampista del Napoli. Queste le sue parole: “In questo momento ilè il club che si staperRuiz. Quello che abbiamo raccontato è che per ora è partita la trattativa per rinnovare il contratto in casa Napoli, ma i suoi agenti non vorrebbero una clausola così alta. I blancos sono pronti ad investire 70-80 milioni di euro già dall’estate prossima, non vorrebbero una clausola superiore ai 100 milioni di euro.ha un contratto fino al 2023 senza clausola, il Napoli è in una botte di ferro per adesso, ma sarà inevitabile non rinnovargli il ...

