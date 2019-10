Calciomercato Juventus | Mandzukic-United | l’offerta al giocatore sarebbe al ribasso

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ildellae quello del Manchestercontinuano a incrociarsi. I Red Devils sono pronti a pescare a Torino i rinforzi per gennaio e il primo della listaMario. L’attaccante ha rifiutato il Qatar perché vuole ancora essere protagonista nel calcio che conta. La Premier League lo attende, ma ci sono ancora dei problemi prima di prendere il volo verso l’Inghilterra. Di ieri la notizia dell’interessamento di Solskjaer per Emre Can mentresempre Paul Pogba il sogno dei bianconeri. Il francese continua a non rinnovare il contratto con la sua attuale squadre e vorrebbe lasciare la Premier. Il problema è che i Diavoli Rossi non mollano e Raiola non riesce trovare la strategia giusta per farlo partire. Le situazioni dei due centrocampisti sembrano però abbastanza complicate, così l’affare più caldo è quello che dovrebbe portare in maglia rossa ...

GoalItalia : Pogba sempre nel mirino della Juventus: Mandzukic, Emre Can e Perin tra le possibili contropartite per lo United ??… - GoalItalia : Accordo tra Mandzukic e il Manchester United: il croato potrebbe volare in Inghilterra già a dicembre ?? [?? Tuttospo… - infoitsport : Calciomercato Roma, rinnovo in vista per Pellegrini: bruciate Inter e Juventus -