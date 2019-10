Calcio | Mondiali Under17 | i 21 convocati dell’Italia di Carmine Nunziata Tanta Inter in

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) E’ stato reso noto l’elenco deidell’Italia diai2019di, che si disputeranno in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre. Una rassegna iridata con 24 squadre, suddivise in sei gironi. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, oltre alle migliori quattro terze. Gli azzurrini se la vedranno con il Paraguay, il Messico e le Isole Salomone. 21 i calciatori inseriti nell’elenco. Una lista che non vedrà presente la stella della selezione, ovvero Sebastiano Esposito, costretto a rimanere all’per l’emergenza infortuni in attacco della Beneamata. Il lungo stop del cileno Alexis Sanchez darà una chance in prima squadra al giovanissimo calciatore classe 2002, che proverà a sfruttarla nel migliore dei modi. Una rosa nella quale ci sono anche due giocatori classe ...

Eurosport_IT : 15 anni fa Lionel Messi debuttava in prima squadra al Barcellona... Il resto è storia del calcio! ? 10 Liga, 4 Ch… - LucaPicafizz : RT @SkySport: ???? #Italia U17 ?? Al posto di #Esposito un altro interista #SkySport - LucaPicafizz : RT @paoloangeloRF: Italia Under 17, i convocati in Nazionale per i Mondiali in Brasile 2019 -