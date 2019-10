Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Una brutta tegola per l’Inter di Antonio Conte: ildovrà restare lontano dai campi per qualche tempo, in conseguenza dell’infortunio che l’ex attaccante dell’Arsenal e del Manchester United si è procurato con la maglia della propria nazionale. El Niño Maravilla, infatti, ha subito la lussazione del tendine peroneodella. Come riportato dall’Ansa, è stato necessario un intervento chirurgico., di conseguenza, dovrà restare fermo due o tre mesi e la Beneamata dovrà fare a meno di uno dei calciatori su cui puntava maggiormente per impensierire in Italia la Juventus. Clicca qui per mettere “Mi piace”nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Shutterstock.com

OA_Sport : Calcio, lungo stop per Alexis Sanchez: il cileno operato alla caviglia sinistra, out 2-3 mesi - Cefalunews : Infortunio Sanchez: si è operato, ufficiale un lungo stop. Ecco quando tornerà ?? - Cefalunews : Infortunio Sanchez: si è operato, ufficiale un lungo stop. Ecco quando tornerà - #calcionewsweb #calcio #SerieA… -