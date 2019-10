BREXIT | ' ACCORDO UE-GB VICINO' Boris Johnson | ' È tempo di raggiungere l' intesa'

BREXIT - Guardian : “Unione europea e Regno Unito sono a un passo dall’accordo”. Decisive concessioni di Johnson sul confine irlandese : Nell’ultimo giorno utile, secondo la legge anti-no deal votata dal Parlamento di Westminster, per raggiungere un accordo tra Regno Unito e Unione europea sulla Brexit senza ricorrere a un ulteriore rinvio del divorzio, il Guardian , citando fonti di Bruxelles e Londra, dice che le parti sono a un passo dall’accordo. Un testo, si legge, potrebbe essere reso pubblico già domani. A sbloccare la situazione sono le concessioni a cui ha ...

BREXIT - l’accordo per la prima volta è possibile. Ore decisive a Bruxelles : Le parti hanno discusso di una alternativa la quale prevede nei fatti che l'Irlanda del Nord rimanga nel territorio doganale britannico, ma applicando nel contempo le norme doganali comunitarie

BREXIT - il governo inglese ai costruttori auto : “senza accordo vi daremo sovvenzioni” : Giorno dopo giorno, quel raggelante spettro si fa sempre più vicino: si parla della cosiddetta “ Brexit senza accordo ”, la stessa che rischia di mettere in ginocchio l’industria auto mobilistica inglese . E che potrebbe costringere a una repentina ritirata continentale molti costruttori che, attualmente, possiedono importanti linee produttive oltremanica. Perciò, il governo inglese sta cercando di definire gli strumenti adatti per sostenere i ...

BREXIT - si può (ancora) fare. Negoziatori fiduciosi su un accordo in extremis : Un accordo fra l’Europa e il Regno Unito per la Brexit è “difficile” ma è “ancora possibile questa settimana”. A dirlo è il capo negoziatore dell’Ue per la Brexit Michel Barnier precisando che il Governo britannico deve farsi avanti con un testo legale.“I colloqui sono stati intensi durante il fine settimana e ieri, e anche se sarà difficile, un accordo è ancora ...