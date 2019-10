Boxe – Maxim Prodan sfida Dixon per il titolo internazionale IBF dei pesi welter | le

Boxe – Tony Dixon verso la sfida con Maxim Prodan - il gallese sicuro : “è un osso duro - ma sono pronto” : Tony Dixon pronto per la sfida contro Maxim Prodan per il vacante titolo internazionale IBF dei pesi welter: le parole del gallese La sfida tra l’imbattuto artista del knock out Maxim Prodan (17 vittorie, 14 prima del limite, e 1 pari) e il gallese Tony Dixon per il vacante titolo internazionale IBF dei pesi welter, il 25 ottobre all’Allianz Cloud di Milano, è molto attesa dal pubblico milanese. Professionista dal maggio 2015, il 26enne ...