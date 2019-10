Boxe | l’Italia fa visita a Papa Francesco | venerdì il Dual Match con l’Argentina Tutti

Boxe femminile - Mondiali 2019 : l’Italia torna a casa con un argento e qualche furto di troppo : Una medaglia e qualche furto subito di troppo. Questo il bilancio dell’Italia ai Mondiali 2019 di Boxe femminile che sono andati in scena a Ulan Ude (Russia), la nostra Nazionale torna a casa con l’argento di Angela Carini tra le 64 kg ma non sono mancate le delusioni in una rassegna iridata che ha sorriso davvero poco alle azzurre complici anche dei verdetti molto discutibili. Camilla Fadda aveva vinto il 16esimo di finale della 51 ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : definite le finali - per l’Italia c’è Angela Carini : A Ulan Ude (Russia) si sono disputate le semifinali dei Mondiali 2019 di Boxe femminile, domani andranno in scena le finali. Di seguito tutti i risultati di oggi sabato 12 ottobre. 48 KG – Le due semifinali si risolvono con un doppio 4-1 in favore dell’indiana Manju Rani e della russa Ekaterina Paltceva che liquidano la thailandese Chuthamat Raksat e l’inglese Demie Resztan. 51 KG – Si affronteranno la russa Liliya ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Roberta Bonatti eliminata ai quarti di finale - respinto il ricorso dell’Italia : Roberta Bonatti conclude la propria avventura ai Mondiali 2019 di Boxe femminile, il cammino dell’azzurra termina a ridosso della zona podio e con tanto da recriminare. La nostra portacolori è stata sconfitta dall’inglese Demie Resztan per split decision (2-3) nei quarti di finale della categoria 48 kg, il match è stato particolarmente combattuto ma è stata la campana a portare i colpi migliori e a tenere il controllo del ring con ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Assunta Canfora esce di scena nei 69 kg - giornata no per l’Italia : Si completa in modo disdicevole la giornata dell’Italia ai Mondiali femminili di Boxe in corso di svolgimento a Ulan Ude, in Russia. Assunta Canfora, infatti, esce negli ottavi dei 69 kg per mano della turca Busenza Surmeneli, vittoriosa tramite verdetto unanime (0-5, con tre 27-30. un 27-29 e un 26-30). Il problema di Canfora, in questa fattispecie, è che parte con il piede troppo spinto sull’acceleratore, il che non paga contro ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. Nove azzurre alla ricerca del titolo iridato : Ad Ulan Ude, in Russia, si disputerà dal 3 al 13 ottobre l’11ma edizione dei Mondiali di Boxe femminile. Saranno Nove le azzurre impegnate alla ricerca del titolo iridato. Il 2 il sorteggio, poi le fasi preliminari si terranno fino al 9. I quarti sono in programma il 10, le semifinali il 12, e le finalissime il 13. Con le atlete italiane in Russia ci saranno Emanuele Renzini, head coach, ed i tecnici Maurizio Stecca e Michele ...

Boxe - Mondiali 2019 : l’Italia resta nuovamente a zero. Movimento in crisi cronica - non si intravede una risalita : L’Italia torna dai Mondiali di Boxe senza nemmeno una medaglia per la terza volta consecutiva: gli ultimi podi risalgono al 2013 quando Clemente Russo si laureò Campione tra i 91 kg, Domenico Valentino e Roberto Cammarelle festeggiarono il bronzo tra 60 kg e +91 kg. Da quel momento il nulla totale nella rassegna iridata per il Bel Paese che sembra quasi sparito dai radar della Boxe dilettantistica nell’appuntamento più importante. A ...

Boxe - Europei Youth 2019 : quattro finaliste per l’Italia al femminile - due bronzi nel maschile : Sono ben quattro i nomi che l’Italia porta in finale agli Europei Youth in corso di svolgimento a Sofia, Bulgaria. Tutte e quattro le rappresentanti al femminile impegnate oggi, infatti,sono riuscite ad entrare con pieno merito nell’ultimo atto della manifestazione continentale giovanile. In particolare, nei 48 kg Erika Prisciandaro ha sconfitto per verdetto non unanime (4-1) l’irlandese Moorehouse, mentre nei 51 kg la già ...

Boxe - Mondiali 2019 : sorteggiati i tabelloni. L’Italia punta su Mouhiidine - quattro azzurri già al secondo turno : All’Expo Center di Ekaterinburg (Russia) sono stati sorteggiati i tabelloni dei Mondiali 2019 di Boxe maschile che si disputeranno dal 9 al 21 settembre. L’Italia parteciperà alla rassegna iridata con sei atleti visto che non ci saranno azzurri tra i 57 kg e gli 81 kg. Il faro della spedizione è indubbiamente Aziz Abbes Mouhiidine, il nostro giovane peso massimo (91 kg) che può arrivare in zona medaglia visto il suo elevato ...

Boxe - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Azzurri non favoriti - serve un salto di qualità verso Tokyo 2020 : Soltanto sei Azzurri saranno impegnati ai Mondiali 2019 di Boxe che si disputeranno a Yekaterinburg (Russia) dal 9 al 17 settembre, non ci saranno infatti italiani impegnati nei 63 kg e negli 81 kg. Una spedizione incompletata per l’appuntamento più importante dell’anno che è anche espressione del difficile momento che sta attraversando il nostro pugilato maschile ad appena un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020: le qualificazioni si ...

Boxe - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Aziz Abbes Mouhiidine faro della spedizione azzurra : Per il pugilato dilettantistico, la data chiave è quella del 7 settembre, quando inizieranno le due settimane dei Mondiali a Ekaterinburg, in Russia. Saranno quattordici giorni tutti da vivere, in compagnia dei sei italiani che si presenteranno per combattere contro i migliori esponenti della Boxe mondiale. Andiamo a scoprire i nostri portacolori. FEDERICO SERRA (52 kg) Oro ai campionati UE 2018 nei 49 kg, è stato sconfitto dall’avversario ...

Boxe - i convocati dell’Italia per il training camp di Sheffield. Undici azzurri in Gran Bretagna : La Nazionale italiana di Boxe affronta da oggi fino a domenica 1 settembre il training camp internazionale di Sheffield, in Gran Bretagna: sono Undici gli azzurri convocati per l’occasione, che saranno seguiti dall’head coach Giulio Coletta e dal coach Sumbu Kalambay. Gli azzurri si alleneranno nel Centro Tecnico della Federazione inglese per quello che sarà l’ultimo ritiro prima della rassegna iridata, che si terrà ad ...