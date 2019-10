«Bonus facciate» per le ristrutturazioni  Contanti | tetto a 2 mila euro Multe a chi

In manovra anche il «Bonus facciate» : detrazione del 90% per chi rifà gli esterni : La nuova detrazione che verrà inserita nella manovra 2020 prevede un credito fiscale del 90% per chi rifà nel 2020 la facciata di casa o del condominio, in centro storico o periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni

Manovra - nel 2020 arriva il “Bonus Facciate” : ecco come funzionerà : Nasce il ‘Bonus Facciate‘, il nuovo beneficio fiscale introdotto in legge di Bilancio dal Ministro per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini per rilanciare gli investimenti per il restauro e il recupero delle facciate di palazzi e condomi’ni. Una misura che servira’ a dare un nuovo volto alle citta’ italiane. “Nella legge di bilancio – scrive su Twitter il ministro ...

Manovra 2020 - Bonus ristrutturazione per le facciate di case e condomini : La misura voluta dal ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, varrà per il 2020, servirà a «dare un nuovo volto alle nostre città», spiega il comunicato del Consiglio dei ministri che spiega la Manovra. Confermate le detrazioni per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici