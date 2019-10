Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Operazioni di“ad alto impatto” erecintati. Sono alcune delle soluzioni messe in campo per “” la Stazionedidai tanti senza tetto che vivono regolarmente nei dintorni del principale scalo ferroviario della Capitale. Le recinzioni metalliche, di quelle provvisorie utilizzate per delimitare iin alcuni punti ci sono già e sono pensate per scoraggiarne la presenza. I maxi, ogni sette giorni - operazioni interforze che vedono impiegati ogni volta oltre 200 agenti tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani - per allontanarli dall’interno e dal perimetro della stazione, sono iniziati la scorsa settimana. È questa, ed è già realtà, la strategia messa a punto per liberaredalla presenza dei senza tetto, ritenuta tra le cause ...

HuffPostItalia : Blitz di polizia e finti cantieri per 'bonificare' Roma Termini dai senzatetto - hugodanton : RT @HuffPostItalia: Blitz di polizia e finti cantieri per 'bonificare' Roma Termini dai senzatetto - fradepal : RT @HuffPostItalia: Blitz di polizia e finti cantieri per 'bonificare' Roma Termini dai senzatetto -