Blitz contro il clan Arena | venti arresti a Catania

‘Ndrangheta - Blitz contro la cosca Iozzo-Chiefari : 17 arrestati tra cui i responsabili di un duplice omicidio avvenuto nel 2009 : Dopo dieci anni il duplice omicidio di Giuliano Cortese, 48 anni, e della sua compagna Inna Abramovia, di 35, di nazionalità ucraina, uccisi a Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro, ha dei colpevoli. A fare luce sull’accaduto è stata l’inchiesta, durata tre anni e condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, che lunedì mattina ha portato all’arresto di 17 persone tra presunti capi e affiliati alla ...

Avellino - Blitz contro la camorra : arrestati 23 esponenti del clan Partenio : Ignazio Riccio Le misure di custodia cautelare sono state eseguite contro persone accusate di associazione a delinquere di stampo mafioso, usura, estorsione, detenzione di armi e altri reati Sono 250 i carabinieri del comando provinciale di Avellino che all’alba, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia, hanno effettuato un blitz nella città irpina contro il clan della camorra Partenio. 23 le persone tratte in arresto ...

Catania - Blitz contro il clan Santapaola-Ercolano. In manette 32 affiliati : L'operazione, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha svelato la nuova riorganizzazione della cosca. Arresti in tutta Italia

Fratelli d’Italia - Blitz sotto Figc : siamo contro sostituzione maglia Nazionale : Roma – Protesta di Fratelli d’Italia stamattina sotto la sede della Figc, a Roma, contro la decisione della Federazione di far scendere in campo la Nazionale nella gara di sabato contro la Grecia allo stadio Olimpico, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, in divisa verde, accantonando per un match la tradizionale maglia azzurra. “Come consigliere di Roma Capitale ho inteso oggi rappresentare la sorpresa e lo sconcerto di ...

Agrigrnto : Blitz contro i furti di acqua ed energia elettrica - 24 arresti a Licata : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – blitz dei Carabinieri a Licata (Agrigento) contro i furti di acqua ed energia elettrica. Sono 24 gli arresti eseguiti. Una cinquantina di militari hanno cinturato sin dalle prime luci dell’alba un intero quartiere della città allo scopo di effettuare controlli sulle reti idriche ed elettriche al servizio di alcune palazzine, i cui condomini erano sospettati di approvvigionarsi illegalmente di ...

Blitz Comitato per l’Aniene contro l’alveo in secca dell’Aniene : Roma – Il fiume Aniene versa da mesi in condizioni assai preoccupanti a causa della sua portata idrica ridotta al lumicino nonostante i nubifragi avvenuti nelle ultime settimane. Una situazione allarmante che si ripete ogni anno con il tornare dell’estate, e che ormai non può più essere definita episodica. A Subiaco, sotto il ponte medievale di san Francesco infatti il fiume è ridotto ad un ruscello, mentre a monte della ex Cartiera ...

Mafia - Blitz della polizia contro la “stidda” di Gela : 500 uomini pronti a una nuova guerra. Nei video un raid armato contro un negozio : blitz della polizia contro la ‘stidda’ di Gela: in carcere sono finiti capi, gregari e semplici affiliati della cosca dei Di Giacomo. Secondo gli investigatori, negli ultimi anni il clan avrebbe preso con la violenza e le estorsioni il controllo su buona parte del territorio, gestendo il traffico di droga, infiltrando l’economia legale con imprese di comodo e imponendo i prodotti delle proprie aziende ai commercianti. Le ...

