“Benvenuto alla luce | Pietro Maria” Mamma a sorpresa per la seconda volta L’attrice

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 ottobre 2019), Peitro, con queste parole a corredo di un neonato, la bella ex Miss ha fatto sapere a tutti di essere diventata madre per la. Dal momento che l’immagine postata sul social è quella di un bambino che viene battezzato, si presume che il bimbo sia nato almeno da un paio di settimane. Ma di chi stiamo parlando? Chi è diventataper la? Parliamo di Giusy Buscemi, cioè una ex Miss Italia. Classe 1993, cresciuta in un paesino della Sicilia, Giusy Buscemi è diventata famosa nel 2012 quando ha vinto Miss Italia. Non solo bella, Giusy ha dimostrato da subito di essere anche molto brava come attrice. Ha debuttato nel film “Baci salati” di Antonio Zappalà del 2012; poi, nel 2013, ha recitato in “Nero Infinito”, film giallo di Giorgio Bruno e nel 2014 in “Fratelli unici”, insieme a Raoul Bova e Luca Argentero. Volto noto di tante fiction ...

Whosfart : RT @WikimediaItalia: Diamo il benvenuto alla nuova edizione linguistica di #Wikipedia in balinese: - cryptocom_italy : Per dare il benvenuto a #TOMO sull'app - elisamelandri : Muffin salati alla zucca: diamo il benvenuto all’autunno! -