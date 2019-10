Battaglia nella notte a Barcellona | assedio alle prefetture spagnole La Liga

Battaglia nella notte a Barcellona : assedio alle prefetture spagnole. Sabotata l’alta velocità : Incidenti alle manifestazioni indipendentiste. Oltre 40 arresti. Sabotata la linea dell’alta velocità.

La Battaglia di Marco Pannella per portare Israele in Europa : L'attentato alla sinagoga di Halle nel giorno sacro dello Yom Kippur è il sintomo di una vecchia malattia che torna ad ammorbare l'Europa. In Germania, Francia e Regno Unito sono in aumento gli atti violenti legati all'antisemitismo. Secondo il presidente Emmanuel Macron, l'odio verso la comunità eb

Sinisa Mihajlovic - tifosi del Bologna e della Lazio in pellegrinaggio insieme per sostenere il tecnico nella sua Battaglia contro la leucemia : Sono saliti fino al santuario di San Luca, sul colle della Guardia a Bologna, fianco a fianco. tifosi del Bologna e della Lazio uniti nel pellegrinaggio che è partito questa mattina poco dopo le 9.30 dal capoluogo emiliano per pregare e sostenere Sinisa Mihajlovic, l’allenatore rossoblù ed ex difensore biancoceleste che sta lottando contro al leucemia. Uno striscione e tante magliette con la scritta ‘Sinisa c’è’ ...

Zingaretti affianca Speranza nella Battaglia contro il superticket : Quella contro il superticket è la battaglia principale alla Sanità di Roberto Speranza, unico rappresentante di Liberi e Uguali fra i ministri del Conte bis. Una campagna che rilancia in un’intervista alla Repubblica in cui assicura che si batterà perché l’abolizione del superticket avvenga prima possibile. Una posizione che trova concorde Nicola Zingaretti, che su Facebook si schiera al fianco di ...

De Siervo : «La Serie A in prima linea nella Battaglia contro il razzismo» : “La battaglia contro il razzismo ci vede in prima linea insieme alle nostre Società”. Lo afferma l’Amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. “Nei prossimi giorni presenteremo un progetto concreto insieme alle Forze dell’Ordine e a un grande partner internazionale per contrastare qualsiasi forma di discriminazione”, aggiunge l’ad. “Dobbiamo tutti insieme cacciare dal ...