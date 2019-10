Basket | EuroCup 2019-2020 | Trento vince la resistenza di Oldenburg! Gentile e compagni

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana Basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : Brescia sotto 39-46 alla fine del secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL TERZO PERIODO 41-46 Abass trova il primo canestro della ripresa, Brescia a -5. 39-46 Luca Vitati risponde a Blazic con un altro gioco da tre punti a tre secondi dalla fine del secondo quarto. 36-46 Gioco da tre punti di Blazic che ferma la rimonta di Brescia. 36-43 Altri due punti per uno scatenato Sacchetti. 34-43 Sacchetti riporta i suoi in singola cifra di svantaggio. 32-43 ...

Trento-Oldenburg 91-81 - EuroCup Basket in DIRETTA : Aquila che prende il largo nell’ultimo quarto e conquista la seconda vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 91-81 Finisce qui, seconda vittoria di Trento su tre partite di EuroCup, tre sconfitte su tre per Oldenburg che non l’ha presa per nulla bene e protesta non si sa bene per che cosa! 91-81 Tre su tre di Tadda. 91-78 Uno su due di Forray dalla lunetta ma a 7 decimi dalla fine viene fischiato fallo a favore di Tadda su un suo tiro da tre. 90-78 Gentile mette in ghiaccio la partita! 88-78 ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana Basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : 19-27 a favore degli sloveni dopo il primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-43 Due punti di Zirbes su assist di un Blazic dominante. 29-41 Vitali va in lunetta e segna entrambi i liberi. 27-41 Jaka Blazic ancora in lunetta, ma, stavolte, segna solo un libero. 27-40 Due punti anche per Kruslin. Brescia soffre. 27-38 Canestro da due di Hopkins e Lubiana rischia di scappare via. 27-36 Canestro e fallo per Miller-McIntyre. Libero a segno. 27-33 Canestro da due di ...

Trento-Oldenburg 47-43 - EuroCup Basket in DIRETTA : una tripla di Craft allo scadere dà il +4 alla Dolomiti Energia - è cominciato il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54-52 Canestro da due di Knox, risponde da due Hobbs. 52-50 tripla di Mezzanotte, risponde Boothe dall’altra parte. 49-47 due su due ai liberi di McClain. 49-45 Risponde da due Mahalbasic. 49-43 Due su due ai liberi di Blackmon! 20.34 E’ cominciato il terzo periodo! 47-43 Grande tripla di Craft allo scadere del primo tempo! Appuntamento a tra circa dieci minuti per l’inizio ...

Trento-Oldenburg 47-43 - EuroCup Basket in DIRETTA : una tripla di Craft allo scadere dà il +4 alla Dolomiti Energia all’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-43 Grande tripla di Craft allo scadere del primo tempo! Appuntamento a tra circa dieci minuti per l’inizio della seconda metà gara! 44-43 Uno su due ai liberi per Sears, timeout Trento. 44-42 Due su due ai liberi di Craft. 42-42 Mahalbasic mette il libero. 42-41 Schiacciata e libero supplementare per Mahalbasic. 42-39 Canestro da fuori di Knox! 40-39 Craft per gentile e canestro da ...

Trento-Oldenburg 23-24 - EuroCup Basket in DIRETTA : primo quarto equilibratissimo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-31 Forray da due, risponde Boothe da due dall’altra parte. 27-29 Amaize a segno da sotto in contropiede. 27-27 Gentile pareggia di nuovo. 25-27 Tripla comodissima di Amaize. 25-24 Pascolo a segno da sotto! 23-24 Boothe da due, finisce qui un primo quarto equilibratissimo nel quale si è segnato molto! 23-22 Alessandro Gentile mette il libero. 22-22 Canestro e libero supplementare per ...

Trento-Oldenburg - EuroCup Basket in DIRETTA : è cominciata la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-16 Assist di Gentile per Kelly! 16-16 Due canestri di fila di Craft da due e poi Mahalbasic pareggia di nuovo. 12-14 McClain a segno da due. 12-12 Ancora assist di Mahalbasic per Paulding, pareggio dei tedeschi. 12-10 Tripla di Hobbs. 12-7 Knox da due. 10-7 McClain da due su grande assist di Mahalbasic. 10-5 Due su due di King ai liberi. 8-5 Hobbs risponde da due. 8-3 Knox a segno da ...

Trento-Oldenburg Basket - EuroCup in DIRETTA : è cominciata la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 E’ iniziato il match, palla a due per Oldenburg! 19.27 Alle 19.30 la palla a due alla BLM Group Arena di Trento! Squadre che entrano in campo. 19.23 “Alla qualità del loro sistema di gioco dovremo contrapporre la nostra energia, la nostra presenza mentale, la nostra concentrazione: cercheremo di far prevalere le nostre caratteristiche e la nostra pallacanestro – ...

LIVE Brescia-Olimpia Lubiana Basket - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Torna in campo oggi, in EuroCup, alle 20.30 la Leonessa Brescia, reduce dal largo successo in campionato contro Trento, per riscattare la sconfitta subita per mano di Badalona la scorsa settimana. L’avversaria sarà l’Union Olimpija, squadra slovena con sede a Lubiana, per ora ancora ferma a ...

Trento-Oldenburg Basket - EuroCup in DIRETTA : sfida da vincere per i dolomitici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Trento-Oldenburg – La vittoria dell’Aquila contro il Buducnost Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA Live testuale della terza partita del girone D della fase a gironi di EuroCup 2019-2020 tra Dolomiti Energia Trentino e i tedeschi dell’EWE Oldenburg! I padroni di casa di coach Nicola Brienza hanno vinto tra le mura amiche contro Pistoia per ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : prima vittoria per Venezia - continua la marcia della Virtus Bologna : Terza giornata della fase a gironi di Eurocup 2019-2020 per Venezia e Virtus Bologna, che hanno battuto rispettivamente i turchi del Tofas Bursa (gruppo B) e il Morabanc Andorra (gruppo A). UMANA REYER Venezia-TOFAS BURSA 76-65 Al Palasport Taliercio di Mestre partono meglio i turchi che arrivano più volte sul +4 anche con un miniallungo iniziale di 4-0 ma i campioni d’Italia di Walter De Raffaele ribalta la situazione con un parziale di 9-0 e ...

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup Basket in DIRETTA : 34-22 - scappa via la Reyer a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Transizione veloce di Phillip da brutta persa della Reyer, il fallo è di Stone, ci sono due liberi per il numero 9 del Tofas Bursa 38-26 2/2 Williams, 2’33” all’intervallo lungo Altra gita in lunetta per Williams, secondo fallo di Ariel Filloy 0/2 Williams Tiri liberi guadagnati ancora da Williams 38-24 Tonut rientra in campo appoggiando al vetro il +14! Altro time out per il ...

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup Basket in DIRETTA : 22-19 - le triple di Bramos portano avanti la Reyer a fine primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-18 Splendida palla di Udanoh per Tonut accorrente nel pitturato: appoggio facile e due punti Si riparte al Taliercio con il secondo quarto TOP SCORER – VENEZIA: Bramos 6; TOFAS Bursa: White 6 22-18 LA RISPOSTA DI Bramos! Ed è con la sua seconda tripla che la Reyer Venezia chiude avanti il primo quarto! 19-18 Tripla pazzesca di Mejia, di tabella. Non doveva neppure esserci, si è ...

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup Basket in DIRETTA : 5-9 - partenza con il freno a mano tirato per la Reyer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-9 Entra, ci mette la corsa e segna: Andrea De Nicolao 5-9 1/2 Williams Antisportivo contro Julyan Stone che ferma in maniera scomposta il contropiede guidato da Williams, sono due liberi e possesso per il Tofas Bursa 5-8 2/2 White Fallo piuttosto inutile di Daye su White: altri due liberi regalati 0/2 Williams Fallo di Vidmar su Williams, che essendo in azione di tiro va in lunetta con due ...