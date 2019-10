Baseball | MLB 2019 | i Washington Nationals accedono alle World Series per la prima volta

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ientrano per lanelledella MLB vincendo per 4-0 la serie decisiva di National League contro i St. Louis Cardinals, regalando un momento atteso da tantissimo tempo nella capitale americana. 86 anni, infatti, sono passati da quando iSenators (che con inulla hanno a che vedere in termini di eredità storica) riuscirono a mettere le mani sul massimo campionato professionistico di. La serie si è rivelata incerta più nei primi due match, quelli in cui ihanno giocato in trasferta al Busch Stadium. Il primo è stato deciso da un doppio di Gomes al secondo inning e da un singolo di Kendrick al settimo, favorito peraltro dal fatto che Eaton, in precedenza, aveva messo a segno un triplo: 2-0. Il secondo, invece, l’ha messo in cassaforte, dopo il fuoricampo di Taylor alla terza ripresa, il doppio da 2 RBI ...

