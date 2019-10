Autobus si schianta contro un albero a Roma | almeno 10 feriti

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Undi linea con a bordo molti passeggeri è finitoun. E’ accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all’incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebbero. Tante le chiamate da parte di passanti e passeggeri arrivate al Nue 112 che ha attivato 118, vigili del fuoco e polizia locale.Sul posto diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Cassia. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e se ci siano altri veicoli coinvolti. Sul posto, oltre al 118, pattuglie del Gruppo Cassia della polizia locale diCapitale e 8 ambulanze. I, tra i 10 e i 12, sarebbero in codice giallo. Nessuno, quindi, in gravi condizioni.

CAGLIARILIVEAPP : Roma Autobus atac si schianta contro un albero passeggeri feriti - noitre32 : RT @magicaGrmente22: Roma, autobus si schianta contro un albero: almeno 10 feriti. Autista in stato confusionale - magicaGrmente22 : Roma, autobus si schianta contro un albero: almeno 10 feriti. Autista in stato confusionale -