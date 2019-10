August Landmesser | 75 anni fa moriva l’uomo che si rifiutò di fare il saluto nazista

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Esistono persone capaci di passare alla storia con un semplice gesto: è il caso di, operaio tedesco che nel 1936diilad Hitler. Il suo gesto è divenuto famoso grazie ad una fotografia ritrovata nel 1991, spingendo gli storici a ricostruire la tragica storia nascosta dietro di esso.75fa: ecco chi era.

