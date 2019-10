Atletica – Nuovo regolamento per atleti transgender | la IAAF ha preso la sua decisione

Atletica - Mondiali 2019 : cambia l’orario di partenza della 20 km di marcia femminile. Nuovo programma - orario d’inizio e tv : cambia l’orario della 20 km di marcia femminile ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. La gara sarebbe dovuta partire alle ore 22.30 italiane di questa sera (le 23.30 locali) e invece lo start è stato posticipato di trenta minuti in modo da trovare condizioni meteo più clementi e un caldo meno attanagliante nella notte di Doha, in questo modo si potrà lasciare anche il massimo spazio alla Finale dei 100 metri femminile che è prevista per le ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : UN FANTASTICO TORTU E’ SETTIMO NEI 100!!!! Coleman nuovo re della velocità! Stecchi fra i grandi dell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.25: Ci fermiamo per un’ora, poi si torna a tifare Italia per la doppia 50 km di marcia e in particolare per Eleonora Giorgi che va a caccia della medaglia. A dopo, buona serata 21.24: L’Italia dell’Atletica rialza la testa con un grande TORTU. Questo è un risultato straordinario, unico bianco nella finale dei 100, secondo tra gli Europei 21.23: TORTU ha illuso con una ...

Atletica - Mondiali 2019 : Luminosa Bogliolo e il sogno di una finale possibile nei 100 hs. Un nuovo personaggio per l’Italia : Una stagione vissuta sempre al massimo: Luminosa Bogliolo è già entrata nel cuore degli appassionati italiani di Atletica per la sua capacità di farsi trovare pronta al momento giusto e di gareggiare sempre su ottimi livelli nei 100 ostacoli, gara in cui punta ad una finale mondiale. La ligure arriva da tre mesi di grande spessore: se si esclude la sfida tra Europa e Usa di Minsk, in tutte le altre gare la specialista degli ostacoli azzurra ha ...

Atletica : al nuovo Bicocca Stadium la prima pista in Italia con sensori velocità : Milano, 18 set. (AdnKronos) – Il nuovo Bicocca Stadium di Milano sarà hi-tech e sostenibile. L’impianto sportivo avrà la prima pista di Atletica leggera in Italia realizzata con la tecnologia SmarTracks di Polytan, un sistema di rilevazione magnetica della velocità tramite sensori installati nel substrato, consente di monitorare le performance degli atleti attraverso un’app per smartphone.Venerdì 20 settembre alle 17, in ...

Atletica : al nuovo Bicocca Stadium la prima pista in Italia con sensori velocità (2) : (AdnKronos) – L’evento inaugurale vedrà la partecipazione dell’alpinista Carlo Alberto Cimenti, reduce dalla scalata al Nanga Parbat, la nona vetta più alta della Terra. Una testimonianza di passione, tenacia e coraggio, quella dell’alpinista torinese: decisivo, infatti, il suo intervento nel salvataggio del compagno Francesco Cassardo, precipitato lo scorso luglio per 500 metri sulla vetta del Gasherbrum VII ...

Atletica – Le Olimpiadi ed il nuovo futuro - Andrew Howe svela : “dopo Tokyo 2020 farò l’allenatore” : Andrew Howe guarda al futuro: dalle Olimpiadi 2020 al nuovo ruolo da allenatore Giornata di importanti annunci per Andrew Howe: l’atleta azzurro ha svelato i suoi obiettivi per il prossimo anno e i suoi progetti futuri. “Il mio prossimo obiettivo sono le Olimpiadi, Tokyo2020, voglio arrivare in finale e tutte le mie forze adesso sono concentrate sul prossimo anno“, queste le parole di Howe a margine della presentazione di ...