Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) L’si è ufficialmenteper ospitare glidileggera a(si trattarassegna continentale che seguirà le Olimpiadi di Parigi). Oggi unaEAA (la Federazione continentale) si è presentataper valutare nel dettaglio il progetto e il budget. Alfio Giomi, PresidenteFIDAL, ha accompagnato i delegati nei luoghi in cui si dovrebbero disputare le gare: lo Stadio Olimpico per gli eventi principali ma anche il Circo Massimo per il tiro del giavellotto, il Colosseo per il getto del peso, le Terme di Caracalla per la marcia. La rassegna continentale costerebbe circa 22 milioni di euro, la candidatura è già stata appoggiata dal Governo e dagli enti locali:deve battere la concorrenza di Minsk (Bielorussia) eSlesia (Polonia), la decisione definitiva dovrebbe avvenire nel prossimo mese di ...

OA_Sport : Atletica, Europei 2024: Italia candidata con Roma, delegazione della EAA nella capitale per le valutazioni - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Europei2024 di #atletica: la candidatura di #Roma alla studio della delegazione continentale - Gazzetta_it : #Europei2024 di #atletica: la candidatura di #Roma alla studio della delegazione continentale -