Atletica | Alessia Trost si separa da Marco Tamberi | la saltatrice cambia tecnico dopo tre

Atletica – Alessia Trost e Marco Tamberi si separano : definita la risoluzione del rapporto di collaborazione : Atletica: cambio di guida tecnica per Alessia Trost, definita la risoluzione del rapporto di collaborazione con Marco Tamberi È in vista un cambio di guida tecnica per il bronzo mondiale indoor del salto in alto Alessia Trost. La 26enne saltatrice delle Fiamme Gialle e l’allenatore Marco Tamberi hanno definito la risoluzione del rapporto di collaborazione iniziato nell’autunno 2016 ad Ancona. “Ho cercato, in questi tre anni, di ...

Atletica - Alessia Trost : “Dell’annata c’è poco da salvare e i Mondiali di Doha sono figli delle gare che ho disputato” : Stagione da archiviare in fretta per la saltatrice in alto Alessia Trost, che al “Messaggero Veneto” ha tracciato il bilancio dell’annata sportiva appena conclusa. L’azzurra ha parlato soprattutto del futuro e del lavoro da finalizzare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove vorrà essere protagonista. Sul 2019: “Non sono soddisfatta. Sicuramente dovrò cambiare qualcosa: non sono venuta ad Ancona per non andare ...

Atletica - Mondiali 2019 : Alessia Trost ed Elena Vallortigara fuori nell’alto - eliminazioni in serie per l’Italia : Prosegue la serie di eliminazioni per l’Italia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, anche Alessia Trost ed Elena Vallortigara non sono riuscite a qualificarsi alla finale del salto in alto. Prestazione davvero sottotono delle azzurre che sono andate visibilmente in difficoltà a Doha (Qatar) e non sono riuscite a raggiungere un obiettivo che sembrava essere alla portata. La friulana Alessia Trost, capace sei anni fa di accedere ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : si parte subito con Tortu e Jacobs nei 100 metri! C’è Alessia Trost - Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52: Il cinese Zhu è il terzo qualificato alle batterie. Vinta la terza batteria con 10″35 15.51: Al via la terza batteria preliminare dei 100 15.50: C’è la prima qualificata anche nel martello: è la francese Tavernier che lancia a 72.91. Vicine alla misura da finale anche l’ucraina Klyvets (71.52) e la cinese Luo (71.35). Fra poco Fantini 15.46: Tanto per far capire chi è ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : DIRETTA : si parte subito con Tortu e Jacobs nei 100 metri! C’è Alessia Trost - Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28: Tutto pronto per l’avvio delle gare. In pedana già i protagonisti del salto in lungo maschile, 15.25: In giornata in gara anche Tortu e Jacobs nelle batterie dei 100 a caccia di un posto in semifinale e le due azzurre Dossena ed Epis nella maratona, la prima e unica medaglia d’oro che si assegna oggi 15.20: La prima azzurra in gara in pista è Eleonora Valdi nelle batterie ...