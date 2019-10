Ascolti Tv martedì 15 ottobre - l’Italia al 23.4% - 25.4% per Renzi-Salvini da Vespa : Ascolti Tv martedì 15 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Liechtenstein – Italia – Rai 1 – 5.969 milioni e 234% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Libro di Henry 1a Tv Free – Canale 5 – 2.275 milioni e 9.8% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Le Iene Show – Italia 1 – 2.170 milioni e 12.9% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani ...

Ascolti TV | Martedì 15 ottobre 2019 : Il CT della Nazionale Roberto Mancini Su Rai1 l’incontro Liechtenstein-Italia, utile per la Qualificazione agli Europei 2020, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Il Libro di Henry ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene show ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 ...

Ascolti Tv martedì 15 ottobre : Ascolti Tv martedì 15 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Liechtenstein – Italia – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Libro di Henry 1a Tv Free – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Le Iene Show – Italia 1 – milioni e% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % dimartedì ...

Ascolti tv USA martedì 8 ottobre - ritorno stabile per The Flash - cala NCIS senza Ziva : Ascolti tv USA martedì 8 ottobre – calano NCIS e FBI, bene il ritorno di The Flash Ascolti tv USA martedì 8 ottobre – Leggero calo per This is Us a 7,2 milioni e 1.6 di rating che perde lo 0.1 settimana dopo settimana ed è costretta anche a cedere la palma di serie tv più vista live della tv americana scalzata da 911 che lunedì ha raggiunto 1.7 di rating con 7,3 milioni. Restando in casa NBC alle 20 The Voice conquista 1.5 con 8,4 ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 8 ottobre : La strada di casa 2 supera i 4 milioni e vince : La quarta puntata de “La strada di casa 2”, la fiction trasmessa da Rai1, diretta da Riccardo Donna, con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere, vince il prime time di martedì 8 ottobre con 4.162.000 telespettatori pari al 18.3% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film “Sole a catinelle” ha segnato 2.787.000 telespettatori e il 12.17% di share. Su Italia 1 “Le Iene” hanno registrato 2.155.000 ...

Ascolti tv martedì 8 ottobre 2019 : Prime Time Su Rai 1 La serie La strada di casa 2 ha registrato 4.162.000 telespettatori, share 18,3%. Su Rai 2 Il film Bangla ha registrato 1.136.000 telespettatori, share 4,7%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato 1.151.000 telespettatori, share 5,5%. Su Canale 5 Il film Sole a catinelle ha registrato un netto di 2.787.000 telespettatori, share 12,2%. Su Italia 1 Le Iene Show, seconda puntata, ha registrato un netto di 2.155.000 ...

Ascolti Tv martedì 8 ottobre - La strada di Casa 4 - 1 mln - Le Iene 2.1 mln - Sole A catinelle 2 - 7 mln - Bangla 1 - 1 mln : Ascolti Tv martedì 8 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La strada di Casa 1a Tv- Rai 1 – 4.162 milioni e 18.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Sole a catinelle – Canale 5 – 2.787 milioni e 12.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Le Iene – Italia 1 – 2.155 milioni e 13.2% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti ...

Ascolti TV | Martedì 8 ottobre 2019. La Strada di Casa 18.3% - Sole a Catinelle 12.2% - Le Iene 13.2% : La Strada di Casa 2 - Alessio Boni Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 4.162.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video 2.787.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 Bangla ha interessato 1.136.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.155.000 spettatori (13.2%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.151.000 ...

Ascolti TV | Martedì 8 ottobre 2019 : La Strada di Casa 2 - Alessio Boni Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Bangla ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su ...

Ascolti Tv martedì 8 ottobre - La strada di Casa - Le Iene - Sole A catinelle - Bangla : Ascolti Tv martedì 8 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Sole a catinelle – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La strada di Casa 1a Tv- Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Bangla – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene – Italia 1 – ...

Ascolti USA ieri martedì 1 ottobre : cresce FBI - in calo New Amsterdam e tutta ABC : Ascolti tv USA martedì 1 ottobre: In calo la serata comedy di ABC, -0.2 per New Amsterdam Ascolti tv USA martedì 1 ottobre – Dopo la settimana delle premiere i dati delle serie tv in onda iniziano ad assestarsi. Se CBS ha leggermente migliorato la serata grazie a una leggera crescita di FBI, ABC invece vede calare la media della serata già a partire da The Conners che perde due decimi rispetto alla premiere. Insomma, passata la curiosità ...

Ascolti TV | Martedì 1 ottobre 2019. In 5 - 3 mln per la Juventus (20.5%). La Strada di Casa 15.7% - partenza record per Le Iene (14.9%). Disastro Il Supplente (0.5%) : Le Iene I dati auditel di Martedì 1 ottobre 2019 sono stati diffusi in ritardo. Il motivo è legato ai controlli necessari dopo l’uscita dalla rilevazione di alcuni canali Disney. Nella serata di ieri, Martedì 1 ottobre 2019, su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.694.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Juventus vs Bayer Leverkusen ha raccolto davanti al video 5.304.000 spettatori pari al ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 1 ottobre : vince la Champions League con 5.3 milioni di telespettatori : La partita di Champions League Juventus – Bayer Leverkusen è stata vista su Canale 5 da 5.304.000 telespettatori con il 20.5% di share, risultando il programma più visto del prime time di martedì 1 ottobre. Ascolti tv prime time Al secondo posto, ‘La Strada di Casa 2‘ su Rai1 con 3.694.000 spettatori e il 15.7% di share. Al terzo posto l’esordio della nuova stagione de ‘Le Iene’ su Italia 1, con il commovente ...

Ascolti TV | Martedì 1 ottobre 2019. 5 - 3 mln per la Juventus (20.5%). La Strada di Casa 15.7% - partenza record per Le Iene (14.9%) : Le Iene I dati auditel di Martedì 1 ottobre 2019 sono stati diffusi in ritardo. Il motivo è legato ai controlli necessari dopo l’uscita dalla rilevazione di alcuni canali Disney. Nella serata di ieri, Martedì 1 ottobre 2019, su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.694.000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Juventus vs Bayer Leverkusen ha raccolto davanti al video 5.304.000 spettatori pari al % ...