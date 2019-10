App | Apple e Tik Tok nel mirino dei governi Usa-Cina Una minaccia per la democrazia

Google Pixel Buds 2 sono ufficiali : true wireless e super tecnologiche per la sfida a Apple : Durante l'importante evento di oggi Google presenta anche le nuove cuffie wireless Google Pixel Buds 2: scopriamo insieme caratteristiche, immagini, prezzo e data di uscita. L'articolo Google Pixel Buds 2 sono ufficiali: true wireless e super tecnologiche per la sfida a Apple proviene da TuttoAndroid.

Apple - cosa sAppiamo sui dati di Safari spediti in Cina : Safari di Apple (Getty Images) Apple ha smentito la notizia di dati di navigazione degli utenti di Safari condivisi con i server di Tencent in Cina. Durante la prima settimana di ottobre, complice il clima teso dovuto alle proteste in atto ad Hong Kong, Apple ha strizzato l’occhio alla Cina nascondendo l’emoji della bandiera taiwanese dai suoi dispositivi. Questa azione ha puntato il faro sulla società di Tim Cook. Ed è emerso un elemento che ...

Apple complice della censura e dell’oppressione cinese - di nuovo : Le aziende statunitensi in più occasioni hanno dimostrato di chinare il capo di fronte alla potenza del mercato cinese e le notizie di oggi non migliorano la situazione anzi, la peggiorano ulteriormente, soprattutto per Apple. Apple, una delle maggiori aziende tecnologiche statunitensi, per ingraziarsi il governo cinese ha nascosto le (Continua a leggere)L'articolo Apple complice della censura e dell’oppressione cinese, di nuovo è stato ...

Aggiungere incisione gratuita sui prodotti Apple : I prezzi dei dispositivi Apple, all’interno dello store ufficiale, rimangono costanti e privi di sconti, finché la stessa azienda non decide di rilasciare i modelli successivi. Ciò ovviamente “costringe” gli acquirenti ad affidarsi a negozi leggi di più...

Apple Arcade : vi presentiamo i dieci titoli più interessanti - speciale : Apple Arcade è finalmente arrivato su iPhone, iPad, iPod Touch e Apple TV, insieme a una vasta gamma di titoli disponibili. Non si può di certo ignorare che questo sia un periodo piuttosto fiorente per l'azienda di Cupertino che, tra nuovi dispositivi e nuovi servizi online, sta nuovamente monopolizzando le attenzioni del mercato.Ma andiamo con ordine. Cos'è Apple Arcade? Si tratta, molto semplicemente, di un servizio di abbonamento online, ...

L'oscuro e affascinante INMOST è ora disponibile tramite Apple Arcade : Apple ha comunicato di recente che INMOST è disponibile nella lista dei giochi a disposizione degli abbonati ad Apple Arcade, ovvero il nuovo servizio in abbonamento di Apple che consente di godersi oltre 150 titoli su iOS, iPadOS, tvOS e MacOS."INMOST è un atmosferico puzzle\platform caratterizzato da una solida storia. Il gioco segue le avventure di 3 personaggi diversi, collegati però da un oscuro destino in comune. In un castello abbandonato ...

La serie sequel di Band of Brothers arriva su Apple - Tom Hanks e Steven Spielberg producono Masters of the Air : Apple TV + manderà in onda la serie sequel di Band of Brothers, ovvero Masters of the Air, una nuova produzione dell'imminente piattaforma di streaming, prossima al lancio. Secondo la descrizione ufficiale, lo show segue la "storia vera e profondamente personale dei bombardieri americani nella seconda guerra mondiale che portarono la guerra a due passi da Hitler". Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman, che in precedenza avevano ...

Apple Glass - gli occhiali smart in arrivo nel 2020 : cosa sono e come funzionano : Gli Apple Glass potrebbero arrivare nel 2020. È questa l'ultima indiscrezione riportata da Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più vicini al mondo di Cupertino e che, già in passato, ha dimostrato di conoscere in anticipo le mosse dell'azienda californiana. Si ipotizza che la produzione di massa degli occhiali smart possa cominciare proprio in quest'ultimo trimestre dell'anno per arrivare al lancio nel corso della ...

Apple e Google - si inchinano alla Cina ovvero quando il mercato vince su tutto : Apple e Google si inchinano al mercato cinese e alle enormi entrate che porta nelle casse delle aziende statunitensi infatti entrambe le società hanno rimosso le app associate alle proteste antigovernative di Hong Kong dai propri store digitali, spingendo i due giganti della Silicon Valley in una polemica che coinvolge (Continua a leggere)L'articolo Apple e Google, si inchinano alla Cina ovvero quando il mercato vince su tutto è stato pubblicato ...

Amazon Music disponibile su Apple TV - l’App si può già scaricare : Amazon ha annunciato che l’app Music è disponibile anche sulla Apple TV, in particolare sui modelli Apple TV 4K e Apple TV HD basati su tvOS 12.0 o superiore. L’app consente di ascoltare la Musica in streaming dal servizio Music Unlimited per gli abbonati, o da Prime Music che offre una selezione più limitata di brani, ed è compreso nel servizio Amazon Prime. Chi non ha sottoscritto alcun abbonamento, può ascoltare la Musica che ...

Lisey’s Story - Clive Owen nel cast della serie scritta da Stephen King per Apple TV+ : Lisey’s Story, Clive Owen sarà protagonista, insieme a Julianne Moore, della serie Apple TV+ prodotta e scritta da Stephen King. La strategia di produzione produzione di Apple TV+ sembra ormai chiara: serie tv con grande cast, costose, dal feel cinematografico, e soprattutto potenziali nuove hit globali. Lo deduciamo dai trailer che il servizio streaming ha rilasciato ultimamente in vista del debutto, anche in Italia, previsto l’1 ...

Clive Owen e Julianne Moore nel cast di Lisey’s Story - la serie Apple dal romanzo di Stephen King : Clive Owen e Julianne Moore, dopo aver recitato insieme nel film I Figli degli Uomini, si ritroveranno di nuovo sullo schermo nella serie originale Apple TV +, Lisey's Story. Il progetto è un adattamento del romanzo di Stephen King pubblicato nel 2006, con il titolo italiano La Storia di Lisey. La serie è descritta come un "thriller profondamente personale" che segue la vita del personaggio interpretato dalla Moore (Lisey appunto) due anni dopo ...