Anticipazioni Uomini e Donne | Giulio Raselli vicino alla scelta?

Uomini e Donne - Anticipazioni oggi : Riccardo si spoglia. VIDEO : Riccardo Guarnieri si spoglia a Uomini e Donne e viene criticato Terzo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne. La puntata di oggi del talk dei sentimenti Mediaset sarà decisamente calda. Ad accendere gli animi nel salotto di Maria De Filippi sarà la sfilata maschile sul tema: fascino irresistibile. I cavalieri interpreteranno a modo loro l’argomento mostrandosi in mille salse. A scatenare l’entusiasmo del ...

Anticipazioni Uomini e donne del 16 ottobre : Riccardo protagonista della sfilata : Il Trono Over di Uomini e donne tornerà oggi 16 ottobre su Canale 5 per quella che dovrebbe essere la terza e ultima puntata settimanale dedicata a dame e cavalieri. Archiviate le emozioni per la lettera scritta da Riccardo Guarnieri a Ida Platano, con tutte le conseguenze del caso, l'appuntamento odierno sarà ampiamente dedicato alla sfilata intitolata 'Uomo seducente'. Saranno dunque i cavalieri a presentarsi sulla passerella, ottenendo i ...

Uomini e Donne - Anticipazioni : clamoroso colpo di scena tra Ida e Riccardo : Venerdì 11 ottobre si sono registrate le nuove puntata del trono over: incredibile epilogo tra la dama bresciana e il cavaliere pugliese

Anticipazioni Uomini e Donne : Armando viene usato da Ida Platano? : Uomini e Donne Anticipazioni: Ida Platano mette alle strette Armando Incarnato Una puntata infuocata del Trono Over attende oggi il pubblico di Uomini e Donne. Il primo appuntamento settimanale con il dating show di Maria De Filippi sarà all’insegna dei colpi di scena, le Anticipazioni di UeD, lanciate da Wittytv, svelano infatti che Ida Platano, Armando Incarnato e Veronica saranno al centro dello studio per un confronto. Dopo il bacio ...

Anticipazioni Uomini e donne del 14 ottobre - Gemma a Tina : 'Mi sembri un pinguino' : Il dating show Uomini e donne torna oggi 14 ottobre su Canale 5 per un nuovo appuntamento, come accade quasi ogni lunedì, dedicato al Trono Over e alle vicende dei suoi protagonisti. Non potrà mancare il tradizionale siparietto trash tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, con le divertenti battute tra le due storiche rivali. La dama torinese sarà quindi chiamata al centro dello studio per aggiornare il pubblico sulla sua conoscenza con JeanPierre, ...

Anticipazioni Uomini e donne : Raselli conquista Giovanna - Giulia scredita Alessandro : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e donne - trono classico (che si è tenuta il 10 ottobre), che come sempre promette grandi colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sui due nuovi tronisti di questa edizione, Giulio e Alessandro, i quali sembrano essere già rivali in amore, sebbene siano passate poche settimane dall'inizio del loro percorso in trasmissione. In questi nuovi appuntamenti ...

Anticipazioni Uomini e donne - Ida preferisce Armando a Riccardo e lui va via piangendo : Arrivano nuove Anticipazioni dal mondo di Uomini e donne di cui ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over che avremo modo di vedere nel corso delle prossime settimane. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che ci sono stati dei colpi di scena importanti che hanno riguardato Gemma Galgani, ma anche Ida Platano. Quest'ultima, infatti, ha fatto la sua scelta finale tra Armando, il cavaliere che ha frequentato da questo ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Lacrime Amare per Riccardo Guarnieri! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: una coppia annuncia il matrimonio. Forte litigio tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. Ida fa un annuncio importante che porta Riccardo ad abbandonare lo studio in Lacrime! Anticipazioni Uomini e Donne Over: forte delusione per Gemma Galgani! Ida Platano fa una confessione che destabilizza fortemente Riccardo Guarnieri! Presso gli studi Titanus di Roma si sono svolte le nuovissime registrazioni Uomini e Donne ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Martina Nasoni tronista? Il gossip : Martina Nasoni nuova tronista di Uomini e Donne? Il gossip che spiazza i fan Il settimanale Spy ha lanciato oggi un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica pare che Martina Nasoni abbia diverse chance di diventare la prossima tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, andando così a prendere il posto di Sara Tozzi. Una notizia bomba questa che ha preso in contropiede tutti i ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 11 ottobre : Alessandro contro Giulio! - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata di oggi, 11 ottobre: Veronica si dichiara e tra Alessandro e Giulio volano scintille.

Anticipazioni Uomini e Donne Classico : Giulio Raselli Bacia Giuliana! : Anticipazioni Uomini e Donne Classico: grande rivalità tra Giulio Raselli ed Alessandro Zarino anche a causa di un’altra pretendente. Tina si accanisce contro Giuliana! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Giulio Bacia Giuliana! Nuovo scontro tra i due tronisti a causa di Veronica. Tina discute animatamente con Giuliana! Scintille in studio! Pochi istanti fa sono terminate le nuove registrazioni Uomini e Donne Classico. Dopo ...