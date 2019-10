Anticipazioni Un posto al sole | 21-25 ottobre | il dilemma di Diego

Anticipazioni Un posto al sole del 16 ottobre : Aldo in fin di vita in ospedale : La puntata di Un posto al sole trasmessa ieri 15 ottobre ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso, scatenando accese discussioni nei social network. Una macchina ha investito Aldo Leone sotto l'appartamento di Beatrice. Tutto fa pensare al possibile coinvolgimento di Diego Giordano, sempre più ossessionato dalla sua ex fidanzata. Ma davvero è stato lui? La vicenda è così scontata? Sarà proprio questo il punto di partenza ...

Un posto al sole - Anticipazioni 16 ottobre : Aldo ricoverato - Diego dov’è? : anticipazioni puntata 5353 di Un posto al sole in onda mercoledì 16 ottobre 2019: Aldo Leone (Luca Capuano) viene ricoverato in condizioni assai critiche. Beatrice (Marina Crialesi) è lì presente ma cerca di non dare nell’occhio. Intanto Delia (Elena Vanni) corre in ospedale e riceve il supporto di Eugenio Nicotera (Paolo Romano). Raffaele (Patrizio Rispo) non riesce a trovare Diego (Francesco Vitiello). Alice (Fabiola Balestriere) si sente ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 ottobre 2019 : Aldo è in fin di vita! : Aldo è in ospedale e le sue condizioni di salute sono molto gravi. Alice è furiosa contro Andrea e a farne le spese è Mia.

Un posto al sole Anticipazioni : DIEGO ormai è nei guai - Raffaele in ansia! : Come vi avevamo anticipato, la parziale “risalita” di DIEGO Giordano non doveva trarre in inganno i telespettatori di Un posto al sole: il personaggio interpretato da Francesco Vitiello, infatti, è ricaduto in breve tempo nella tentazione di seguire dappertutto la sua ex Beatrice Lucenti (Marina Crialesi) e ora si troverà coinvolto in una questione più grande di lui. Nelle attuali puntate di Upas assistiamo infatti ad un evento ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 21 al 25 ottobre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2019: Raffaele è sempre più in pena per Diego, che intanto inizia ad essere oggetto dei sospetti di Nicotera. Temendo che Alex sappia qualcosa della sua vecchia tresca con Anita, Vittorio chiede un consiglio a Rossella. Preoccupata per Renato, Giulia compie un gesto premuroso verso l’ex marito, che però non la prende affatto bene. Giovanna scopre ...

Un Posto al Sole - Anticipazioni : chi ha investito Aldo? : Luca Capuano è Aldo in Un Posto al Sole Non c’è pace ad Un Posto al Sole! Questa volta ad essere finito nei guai è Diego. Il personaggio interpretato da Francesco Vitiello, negli episodi in onda nei prossimi giorni commetterà un gesto destinato a compromette ulteriormente il già difficile rapporto con Beatrice (Marina Crialesi). Appostato sotto casa della sua ex fidanzata, la vede litigare con Aldo (Luca Capuano). Quando l’avvocato sta per ...

Un posto al sole - Anticipazioni 15 ottobre 2019 : ALDO LEONE in pericolo! : anticipazioni puntata 5352 di Un posto al sole in onda martedì 15 ottobre 2019: Beatrice (Marina Crialesi) cerca di tenere lontano il più possibile Diego (Francesco Vitiello) dalla sua vita, ma lui appare sempre più possessivo… ALDO (Luca Capuano) parla a Beatrice di una decisione che potrebbe cambiare il loro futuro, ma le cose stanno imprevedibilmente per prendere una direzione drammatica… Andrea (Davide Devenuto) e ...

Un posto al sole - Anticipazioni : arriva un misterioso cantante : Inizia un'altra settimana ricca di colpi di scena ad Un posto al sole, a tenere banco sarà soprattutto la vicenda di Diego, ma parallelamente ad essa graviteranno tante altre storyline anche dal sapore più leggero. Da poco è giunta un'anticipazione molto interessante che potrebbe dare ulteriore brio alla soap: a quanto pare a breve farà la sua apparizione ad Upas un cantante. C'e da capire però chi sarà questo personaggio e che ruolo avrà ...

Anticipazioni Un posto al sole 14 ottobre : Diego si sfoga con Raffaele : Le Anticipazioni della puntata di Un posto al sole che andrà in onda questa sera, 14 ottobre, sarà ricca di colpi di scena. Diego Giordano tornerà protagonista delle vicende: dopo lo scontro con Aldo, il ragazzo rischierà di finire in guai seri. Raffaele tornerà ad essere pieno di preoccupazioni nei confronto di suo figlio che non riesce a trovare una sua strada. Andrea trascurerà Alice, mentre Vittorio si sentirà oppresso da Assunta. Un posto ...

Un posto al sole Anticipazioni : arriva un cantante! [Anteprima] : Parte una nuova settimana con Un posto al sole, caratterizzata dai personaggi maschili che in diversi casi saranno “sull’orlo di una crisi di nervi”. Riepilogando un po’ gli eventi, iniziamo da Raffaele che presto si troverà in una situazione piuttosto difficile, visto che Aldo Leone sarà stato “conciato male” (per usare un eufemismo) e il simpatico portiere sospetterà che il colpevole sia il figlio. A quel ...

Anticipazioni Un posto al sole al 18 ottobre : Aldo Leone ricoverato in gravi condizioni : Saranno puntate da non perdere quelle che i telespettatori di Un posto al sole potranno seguire su Rai 3 da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre. In tali giorni, infatti, l'ossessione di Diego per Beatrice potrebbe prendere una piega inaspettata nonostante la giovane avvocatessa chieda al suo ex di stare lontano dalla sua vita. Aldo Leone verrà ricoverato in gravi condizioni in ospedale: il figlio di Raffaele sarà in qualche modo coinvolto ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di lunedì 14 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 5351 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 14 ottobre 2019: Dopo lo scontro tra lui e Aldo Leone (Luca Capuano), Diego (Francesco Vitiello) si sfoga col padre Raffaele (Patrizio Rispo)… Alice (Fabiola Balestriere) è di passaggio a Napoli e cerca di trascorrere del tempo con suo padre Andrea (Davide Devenuto), il quale però sembra piuttosto distratto a causa di un’importante notizia arrivata da poco… Vittorio (Amato ...

Un posto al sole - Anticipazioni dal 13 al 18 ottobre : Aldo in ospedale : Un posto al sole: di seguito ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Nadia lascia la casa di Renato per andare a vivere da un’amica. La donna vede l’interesse di Poggi nei confronti di Adele e decide di allontanarsi volontariamente. Intanto dopo la morte del padre, Marina cerca di scoprire cosa […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 18 ottobre: Aldo in ospedale proviene da Gossip e Tv.

Un posto al sole Anticipazioni : ALDO LEONE grave in ospedale - è stato DIEGO? : Un posto al sole torna a offrirvi un’occasione per appassionarvi ad una trama dalle tinte noir, con ALDO LEONE (Luca Capuano) che inizia decisamente ad avere più spazio all’interno della soap. Sarà lui il protagonista di una vicenda che, ve lo anticipiamo, è destinata a mettere in grande ansia il buon Raffaele (Patrizio Rispo) e in generale tutta la famiglia Giordano. Tutto è cominciato con Diego (Francesco Vitiello) che ha ...