Anticipazioni Tempesta d' amore dal 20 al 26 ottobre | Annabelle ricatta Werner

TEMPESTA D’AMORE - Anticipazioni e trame puntate dal 20 al 26 ottobre 2019 : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 20 a sabato 26 ottobre 2019: Jessica implora Paul di perdonarla e cerca la mediazione di Romy, ma invano. Per la donna sarà davvero finita? Joshua rifiuta di piegarsi al ricatto di Annabelle e inizia invece ad indagare sul conto dell’ex fidanzata, facendo una scoperta sconvolgente… Mentre tutto il Fürstenhof soffre per la scomparsa di Eva e Christoph, ci sono anche dei ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate 21-27 ottobre 2019 : Due Insperati Ritorni! : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 21 ottobre a domenica 27 ottobre 2019: Henry geloso della vicinanza tra Joshua e Denise. Due Ritorni! Anticipazioni Tempesta d’amore: Eva e Christoph, dati per morti, ritornano al Furstenhof ma non sono più gli stessi! Jessica vuole dimostrare a Paul di essere cambiata, mentre Annabelle è sempre più gelosa della sorella! Ritorni inaspettati, gelosie, cambiamenti, intrighi, ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : EVA e ROBERT si (ri)sposano! E Christoph… : Il (secondo) happy end potrebbe davvero essere arrivato! Dopo aver assistito alla prima profonda crisi di una coppia di ex protagonisti, i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore potranno finalmente gioire. Dopo aver messo in discussione il loro matrimonio, Eva (Uta Kargel) e ROBERT (Lorenzo Patané) riusciranno infatti a ritrovarsi, coronando la propria unione con un gesto molto speciale. Non a tutti, però, ciò farà piacere… Ecco dunque cosa ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : LINDA resta al Fürstenhof - apre un cafè e allontana André : Sta pian piano prendendo forma quella che sembra destinata a diventare la storia d’amore senior della prossima stagione di Tempesta d’amore. Tra André Konopka (Joachim Lätsch) e LINDA Baumgartner (Julia Grimpe) – la bella sorella di Christoph (Dieter Bach) – l’intesa sarà infatti immediata, ma per loro non mancheranno gli ostacoli… Ecco infatti cosa accadrà nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : TIM conosce il padre Christoph ed il gemello Boris! : La famiglia Saalfeld sta per allargarsi! Già nota alle cronache per scandali e colpi di scena continui, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il clan di albergatori tornerà sotto i riflettori a causa di un annuncio inaspettato: Christoph (Dieter Bach) ha un figlio di cui nessuno sapeva nulla! E quando il “figlio perduto” in questione arriverà al Fürstenhof, tutti rimarranno a bocca aperta… Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ...

Anticipazioni Tempesta d’amore - trame tedesche : Annabelle impazzisce : Tempesta d’amore, Anticipazioni puntate straniere: Annabelle viene smascherata Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Joshua e Denise si metteranno insieme, mentre Christoph scoprirà tutte le malefatte di Annabelle. A seguito di un incidente però, l’albergatore finirà in coma e non potrà denunciare la figlia. Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore, Annabelle cercherà di uccidere il padre con un’iniezione ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : LUCY (sorella di Romy) si innamora di PAUL! : Qualcosa di assolutamente incredibile sta per accadere nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! A pochi giorni di distanza dalla tragica scomparsa di uno dei personaggi più amati della soap, il vedovo della sfortunata defunta diventerà protagonista di una nuova storia d’amore. E le circostanze avranno davvero del clamoroso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni italiane : Christoph si dichiara a Eva! E lei… : Il momento da lui tanto atteso sta finalmente per arrivare, anche se in circostanze molto diverse da quelle che aveva inizialmente immaginato! Tra pochissimo negli episodi Italiani di Tempesta d’amore Christoph (Dieter Bach) avrà infatti finalmente la possibilità di passare del tempo da solo indisturbato con Eva (Uta Kargel). Peccato che il contesto sarà a dir poco apocalittico… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni italiane : Annabelle ricatta Joshua… e lui la contro-ricatta! : Nelle ultime settimane il loro rapporto è molto cambiato e non si tornerà indietro. Nei prossimi giorni nelle puntate italiane di Tempesta d’amore vedremo infatti il rapporto tra Joshua Winter (Julian Schneider) e Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) deteriorarsi fino ad arrivare alla guerra aperta. Ed il vincitore sarà tutt’altro che scontato… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni prossima settimana : Joshua in crisi : anticipazioni Tempesta d’amore, 13-19 ottobre: Annabelle minaccia Joshua Le anticipazioni di Tempesta d’amore svelano che al Furstenhof arriverà la notizia che l’aereo di Eva e Christoph è precipitato nei Carpazi. La coppia lotterà contro il freddo, la fame e le belve feroci, mentre i Saalfeld saranno distrutti dal dolore. Nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d’amore, Robert attaccherà Joshua, ritenendolo ...

TEMPESTA D’AMORE dal 13 al 19 ottobre 2019 - trame e Anticipazioni : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 13 a sabato 19 ottobre 2019: Christoph ed Eva sono precipitati sui monti Carpazi! Unici sopravvissuti, i due si ritrovano ad unire le forze per sopravvivere tra gelo, fame e belve feroci. Ci riusciranno? Al Fürstenhof la preoccupazione per i due dispersi fa riappacificare le due fazioni della famiglia Saalfeld. Persino Annabelle e Denise si riavvicinano, unite dal dolore per il ...

Anticipazioni Tempesta d’Amore Trama Puntate 14-20 Ottobre 2019 : Michael Smaschera Natascha e Jessica! : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 14 a domenica 20 Ottobre 2019: Paul apprende il segreto di Jessica! Un piano segreto contro Annabelle Anticipazioni Tempesta d’amore: Michael scopre l’accordo segreto tra Jessica e Natascha e non vede altra soluzione… Confessa la verità su Luna a Paul! Joshua apprende una amara verità sul pilota Nick: era dipendente da sostanze stupefacenti! Annabelle usa tale ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : il GRAN FINALE di ANNABELLE! : Per lunghi mesi è riuscita ad ingannare tutti, ma ora per lei è arrivato il tempo di pagare. Con la quindicesima stagione di Tempesta d’amore ormai giunta ai titoli di coda in Germania, Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) dovrà affrontare le conseguenze dei propri crimini. E, inutile dirlo, non lo farà senza lottare… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Henry mette alla prova Jessica… e lei lo lascia? : Non tutte le storie d’amore hanno un happy end. Ne sanno qualcosa Paul (Sandro Kirtzel) e Romy (Désirée von Delft), la cui felicità verrà distrutta a causa dell’improvvisa morte della ragazza. I due sfortunati innamorati potrebbero però non essere gli unici a Tempesta d’amore a veder finire improvvisamente la propria storia…. Ecco infatti cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, ...