Andrea Delogu sbotta su Instagram c’è stato uno scambio di persona

Andrea Delogu pubblica su Instagram la foto del suo passaporto e i fan l’attaccano. Ma la verità è un’altra : Andrea Delogu ha pubblicato su Instagram la foto di un passaporto con la sua fototessera ma intestato a Elena Martini Goodman, con tanto di suoi dati personali in bella vista, come data e luogo di nascita, data di rilascio e residenza. “Doppia identità. #divorzioalasvegas“, ha scritto l’attrice come didascalia del post. Subito il suo post è stato letteralmente invaso dai commenti dei suoi followers, divisi tra chi la criticava ...

Bangla su Rai 2 e dopo il film Andrea Delogu conduce uno speciale dedicato all’inclusione : Bangla su Rai 2 il film diventato un caso nei circuiti indipendenti italiani Bangla – Diario di un film con Andrea Delogu in seconda serata Prodotto da Fandango e TIMVISION che lo ha distribuito anche in streaming dopo la sala, arriva in prima tv in chiaro Bangla, un piccolo grande film ambientato nel quartiere di Torpignattara a Roma, che racconta la storia di un ragazzo di origini bengalesi cresciuto a Roma. Bangla – La ...

Andrea Delogu e l'intervista sui presunti tradimenti di Montanari : "Ero arrabbiatissima - avevamo litigato" : Hanno fatto scalpore le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice nella trasmissione 'Belve', ma a distanza di qualche mese...

Andrea Delogu alza la camicia : "Quello che vedete in tv? Ecco la realtà". Il suo fisico - senza censure : In questi giorni la bella conduttrice Andrea Delogu ha condiviso con i suoi follower di Instagram una foto nella quale mostra, alzando la camicia da notte, di indossare una panciera contenitiva. Leggi anche:Belve, Andrea Delogu choc: "Sono sicura che mio marito mi abbia tradito, perché non lo lascio

Andrea Delogu svela il suo segreto in tv indosso la pancera : Andrea Delogu svela il suo piccolo segreto, ha rivelato con un post su “Instagram” di indossare una pancera ogni volta che va in tv. «Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà ha scritto la Delogu è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) pancere, ...

Andrea Delogu in tv indosso la pancera salvalinea : Andrea Delogu con un post su “Instagram” ha voluto svelare uno dei suoi segreti di bellezza, infatti in posa posa davanti allo specchio, la camicia sbottonata mette in bella vista la pancera. La foto è lo spunto per lanciare un messaggio alle sue follower: “Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per ...

Andrea Delogu indossa la pancera su Instagram : “Non credete a quello che vedete in tv” : Sincera e diretta: Andrea Delogu indossa la pancera su Instagram per lanciare un messaggio importante. La conduttrice e scrittrice è stata fra i protagonisti del Festival di Castrocaro condotto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Andrea ha raccontato il dietro le quinte dello show nelle Stories di Instagram mostrando una foto in cui appariva in pigiama e con una pancera, svelando di averla scelta per sfoggiare un tubino. “Ieri ho ...

Andrea Delogu mostra la pancera e spiega : Quello che vedete in tv è una realtà filtrata : Andrea Delogu ha mostrato a tutti la sua pancera scatenando una serie di commenti che l'hanno spinta a lanciare un messaggio importante: "In tv è tutta finzione, non siamo perfette". Le luci dello spettacolo rendono ogni personaggio che lo attraversa perfetto agli occhi del pubblico. Così, Andrea Delogu ha deciso si sfatare un mito mostrando la pancera che indossa ogni volta che ha voglia di sfoggiare un bell’abito senza sottostare a ...

Il post con la pancera di Andrea Delogu : la perfezione non esiste (e va bene così) : Festa del cinema di Roma, Francesco Montanari e Andrea DeloguFesta del cinema di Roma, Francesco Montanari e Andrea DeloguFesta del cinema di Roma, Francesco Montanari e Andrea DeloguFesta del cinema di Roma, Francesco Montanari e Andrea DeloguFesta del cinema di Roma, Francesco Montanari e Andrea DeloguFesta del cinema di Roma, Francesco Montanari e Andrea DeloguFesta del cinema di Roma, Francesco Montanari e Andrea DeloguFesta del cinema di ...

Andrea Delogu svela il suo segreto in tv indosso la panciera : Andrea Delogu svela il suo piccolo segreto, ha rivelato con un post su “Instagram” di indossare una panciera ogni volta che va in tv. «Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà ha scritto la Delogu è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) pancere, ...

Andrea Delogu - la tv che non è realtà e il messaggio su Instagram da applausi : In alcuni casi un post su Instagram può essere perfetto anche senza curiosi filtri, profondi aforismi e romantici tramonti. È il caso di quello pubblicato oggi da Andrea Delogu. La conduttrice, ieri sera vista nella giuria del Festival di Castrocaro su Rai2, ha commentato una foto postata nelle scorse ore e che ha creato stupore tra i suoi follower. Lo ha fatto lanciando un messaggio da sinceri applausi. Di seguito il testo. Da diffondere e ...

Andrea Delogu - la conduttrice che (ci) piace per più di un motivo : Andrea Delogu è una conduttrice e scrittrice molto amata. Perché ha talento, è professionale, trasmette positività e non si tira indietro quando c’è da prendere posizioni su temi che riguardano l’attualità e, talvolta, la politica. È bella, Andrea. In modo sincero. Sono ormai all’ordine del giorno polemiche e battute sull’immagine falsata che molti personaggi dello spettacolo danno di sé, soprattutto attraverso i social. ...

Andrea Delogu : "Pancere e ore di trucco. Ragazze - non credete a ciò che vedete in tv" : La conduttrice mette in guardia i telespettatori: "Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler...