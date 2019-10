Analogue Pocket sembra il sogno proibito di ogni appassionato di retrogaming

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)è una compagnia specializzata in hardware per retrogame, dopo aver pubblicato versioni aggiornate del NES, Super NES e Sega Mega Drive, ecco spuntare fuori l'.Essenzialmente si tratta di una periferica capace di leggere tutti i giochi Game Boy e Game Boy Advance col suo schermo LCD con risoluzione 1600×1440, ovvero 10 volte quella del primissimo Game Boy. Inoltre è in sviluppo l'Dock, utile dispositivo che consente di inserire l'e giocare ai vari giochi direttamente sul televisore. Sarà anche possibile sincronizzare i controller bluetooth è usare le due porte USB incluse nel dispositivo, che ricordiamo sarà venduto separatamente.sarà disponibile nel 2020 al costo di 199,99 dollari.Ecco infine le caratteristiche tecniche dell':Leggi altro...

